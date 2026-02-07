Agencias

Primer ministro de Haití está "consciente" de responsabilidad al asumir el Poder Ejecutivo

Puerto Príncipe, 7 feb (EFE).- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, quien asumió este sábado las funciones del Poder Ejecutivo del país, dijo estar "consciente" de las responsabilidades sobre sus hombros y que de inmediato "pone manos a la obra" en su trabajo.

"Las prerrogativas reconocidas al Ejecutivo se ejercerán escrupulosamente, respetando las instituciones y el interés superior de la nación. Pongamos a Haití en primer lugar, viva Haití", afirmó Fils-Aimé al asumir el poder pleno por parte del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), que concluyó su mandato.

"Aprovecho para elogiar el compromiso del presidente del CPT, Laurent Saint-Cyr, con los principios de continuidad del Estado y estabilidad institucional. Señor presidente, usted es un hombre de Estado. Toda la nación lo reconoce", declaró. EFE

