Óscar Martínez, periodista salvadoreño en el exilio: "Vamos a padecer a un Bukele más violento"

El periodista salvadoreño Óscar Martínez, que tuvo que salir de su país tras publicar los pactos del presidente Nayib Bukele con las pandillas, advierte de que aún no se ha visto la versión más violenta del mandatario, a quien define como un "dictador" con "una idea mesiánica de sí mismo", que "más que un proyecto ideológico, tiene un proyecto personal".

"Todavía tenemos que ver cuando se vuelva impopular, que es lo que todo dictador teme", señala el redactor jefe de 'El Faro, quien publica 'Bukele, el rey desnudo', de la editorial Cuadernos Anagrama, breve pero ilustrativo perfil del ascenso al poder y los orígenes del mandatario.

"Bukele se presenta como una herramienta de Dios en la tierra a niveles cada vez más descabellados. Bukele toma la Asamblea Legislativa con militares y dice, 'voy a hablar con Dios', y le contesta inmediatamente. Bukele tiene línea directa con Dios y un Ejército cada vez más grande", apunta en una entrevista para Europa Press.

Martínez se refiere a lo ocurrido hace seis años cuando Bukele irrumpió en el Parlamento escoltado por soldados fuertemente armados para pedir que se aprobara un presupuesto de 109 millones de dólares para financiar su lucha contra las pandillas, alentando a la insurrección ciudadana si no se accedía a sus demandas.

Ante la imposibilidad de votar por la falta de diputados, Bukele se dirigió al lugar reservado al presidente de la cámara, desde donde se puso a rezar. "Bukele es alguien que va a hacer lo que tenga que hacer para permanecer en el poder (...) no es alguien que tenga una idea de cómo el mundo debería de convertirse, es alguien que cree que él es quien tiene que convertir el mundo", ahonda.

Bukele ha creado un proyecto autoritario alrededor de una sociedad salvadoreña desesperada y asfixiada por la violencia y la desigualdad, en la que una parte "está dispuesta a sacrificar derechos civiles y pilares de la democracia" a cambio de "soluciones rápidas e inmediatas", mientras otra está desesperada y confía casi religiosamente en quien sacó a las pandillas de las calles, apunta el periodista.

"Esto lo digo con dolor. No creo que mi población tan apaleada a lo largo de los años, con una educación tan precaria, con una obligación de sobrevivir tan grande tenga la capacidad de entender el intercambio que han hecho", asegura.

"Uno de cada 57 salvadoreños está ahora encarcelado, sin un proceso justo en lo más mínimo. Salvadoreños que no tienen ni tatuajes, ni antecedentes. Están pudriéndose en cárceles más de 90.000 personas", denuncia.

Asimismo, apunta que "miles" de quienes sufrían bajo el yugo de las pandillas, lo hacen ahora bajo el de Bukele. "Esa gente no sale de las colonias donde yo viví, sale de los barrios donde las pandillas gobernaban", afirma.

"CON BUKELE NO HAY SALIDA"

Martínez, que cuenta con una amplia experiencia informando sobre las pandillas en El Salvador, señala que la principal diferencia entre el hostigamiento que los periodistas sufrieron de lado de los grupos criminales con respecto al que puede ejercer Bukele es que el presidente "tiene el poder absoluto del Estado".

"Con Bukele no hay salida, Bukele impuso jueces, al fiscal general, magistrados en la Corte Suprema de Justicia. No tienes posibilidad de que la Fiscalía arme un caso, ni que un juez valore las pruebas (...) Si Bukele quiere que vayas preso, vas preso, y vas preso a cárceles de tortura", advierte.

Martínez señala que los casos de grupúsculos dentro de la Policía que podrían querer matar a un periodista en El Salvador por hacer su trabajo han existido, pero ahora toda la institución está a la orden del dirigente. "Cuando Bukele ordena que la maquinaria del Estado empiece a perseguir no tienes escapatoria", incide.

"Me atrevería a decir que un porcentaje altísimo, un 70% del periodismo, de los que han mostrado independencia durante estos años, estamos fuera del país", lamenta Martínez desde su exilio en México, después de que el medio que dirige publicara los pactos de Bukele con las pandillas y como le ayudaron a subir al poder.

EL PACTO DE BUKELE CON LAS PANDILLAS

El propio Martínez salió del país después de que en mayo de 2025 'El Faro' publicara unas entrevistas en las que dos pandilleros detallaban esta relación con Bukele, quien pagó grandes sumas de dinero, ofreció beneficios penitenciarios, y otros privilegios a los criminales a cambio de ayudarle a ganar la Alcaldía de San Salvador primero y después la Presidencia.

"En El Salvador hemos descubierto pactos con gobiernos desde marzo de 2012, cuando Bukele entra en política descubrimos como el gobierno, del partido con el que entró en política, había pactado con las pandillas", relata.

Recuerda que el entonces partido de Bukele, el histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hizo un pacto "criminal" con las pandillas en las elecciones locales de San Salvador en 2014. "Su primer paso en la política nacional, salir de un municipio desconocido, a ser alcalde de la capital se dio gracias a asociarse con las pandillas", expone.

"El partido pagó a las pandillas para que amedrentaran en las comunidades a quienes sabían que estaban organizados por el partido contrario. Bukele ganó por 6.000 votos (...) posiblemente no hubiera llegado a ser alcalde de San Salvador sin las pandillas", aventura el periodista.

La diferencia entre Bukele y otros gobernantes, señala Martínez, es que éste, a diferencia de lo que hicieron otros, no traicionó ese pacto con las pandillas cuando tocó poder. "Como alcalde siguió trabajando con ellas, previendo que le iban a ser útiles en el futuro", cuenta.

"Cuando las pandillas se sentían traicionadas por todo el espectro político nacional, no se sentían traicionadas por Bukele. Entonces deciden ayudarle en 2019 a ser presidente (...), le ayudan a obtener la Asamblea Legislativa en 2021 (...) y a partir de ahí tiene todo el poder del Estado", señala.

Como relataron los pandilleros entrevistados, "Bukele cumplía". Sin embargo, todo saltó por los aires cuando en marzo de 2022 la Mara Salvatrucha asesina, en la mayor masacre cometida en un fin de semana desde el fin de la guerra civil en 1992, a 88 personas. "Cancela el pacto y da un viraje hacia el régimen de excepción", aunque "ese pacto terminó como previsiblemente iba a terminar", valora.

UNA COMUNIDAD INTERNACIONAL "PROFUNDAMENTE PUSILÁNIME"

Martínez también lamenta que desde el exterior, salvo pocas excepciones, gran parte de la clase política internacional esté siendo "profundamente pusilánime" y "no quiera hablar de Bukele porque saben que es impopular".

"Yo creo que no era difícil saber que había violado cuatro artículos de la Constitución para elegirse y, sin embargo, tuvimos al rey de España ahí sentado, aplaudiendo la toma de posesión inconstitucional de Nayib Bukele", recuerda.

Aún con todo, y a pesar de los aspirantes a Bukele que van apareciendo en medio mundo estos años, Martínez cree que, más allá de "algunos rasgos de la 'buquelización' de la política", el modelo que encarna es difícil que cuaje del mismo modo en otros lugares debido al contexto histórico salvadoreño.

Con respecto al futuro de su país, recuerda que Bukele ya declaró que pretendía al menos mantenerse en el poder otros diez años, ahora que ha conseguido reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida tras presentarse a las elecciones infringiendo previamente el principal ordenamiento del país.

Después de esa primera década "dijo que lo iba a consultar con Dios y con su mujer, que supongo que le dirán que sí" (...) la única otra opción, pero la veo lejana ahora mismo, es que le dé el poder a alguien de su familia, posiblemente a uno de sus hermanos", aventura Martínez, quien asegura que no ve a Bukele "heredándole poder a nadie que no lleve su apellido".