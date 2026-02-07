OMODA y JAECOO ofrecen beneficios exclusivos a los asistentes de Bahidorá 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Bahidorá se ha consolidado como uno de los festivales culturales más relevantes de México, no solo por su propuesta musical, sino por la experiencia integral que ofrece, donde convergen arte, naturaleza, sostenibilidad y comunidad. A lo largo de los años, el festival ha construido una identidad única que conecta con audiencias que valoran la autenticidad, la creatividad y nuevas formas de vivir la cultura.

La edición 2026 representó una evolución natural de este espíritu, reforzando su enfoque en la experiencia del asistente y en la conexión emocional que se genera antes, durante y después del festival. En este contexto, OMODA y JAECOO se sumaron a la conversación cultural que impulsa Bahidorá, extendiendo su esencia más allá del evento y transformándola en un beneficio tangible para quienes forman parte de esta comunidad.

Como parte de esta iniciativa, los asistentes que presenten su boleto físico o digital oficial de la edición 2026 del Festival Bahidorá y concluyan la compra de alguno de los vehículos participantes entre el 7 de febrero y el 31 de marzo de 2026, podrán acceder a un bono adicional de $5,000 pesos, aplicado como descuento directo al precio final de la unidad.

El beneficio estará limitado a las primeras 100 personas que finalicen su proceso de compra mediante la firma del contrato de compraventa en alguno de los distribuidores autorizados OMODA y JAECOO a nivel nacional. Para hacer válida la promoción, los interesados únicamente deberán presentar su boleto físico o digital del festival como comprobante. El bono podrá utilizarse en conjunto con otras ofertas comerciales vigentes al momento de la compra.

De esta manera, la experiencia de Bahidorá 2026 trasciende el festival para convertirse en un valor que acompaña a los asistentes en una nueva etapa, conectando el espíritu cultural del evento con una propuesta de movilidad alineada al diseño, la innovación y el estilo de vida contemporáneo.

Con esta acción, OMODA y JAECOO refuerzan su vínculo con audiencias que buscan algo más que un producto, apostando por experiencias que se integran de forma natural a su manera de vivir, moverse y conectar con el mundo.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

