Marc Casadó: "Sabíamos que el Mallorca iba a ser un equipo difícil"

Barcelona, 7 feb (EFE).- El centrocampista azulgrana Marc Bernal ha admitido que el equipo de Hansi Flick sabía que el Mallorca "iba a ser un equipo difícil" de manejar, sobre todo para estrenar el marcador.

En unas declaraciones a Movistar+ tras el encuentro, Casadó ha comemtado que al Barça le "costó mucho" circular el balón rápido en la primera parte para buscar espacios.

"En la segunda, se les ha visto un poco más cansados y ha sido más fácil tener más espacios y generar más peligro", ha insistido el medio del Barça.

Preguntado por el tanto de Marc Bernal, Casadó ha dicho que ha supuesto "una inmensa alegría", sobre todo porque lo ha conseguido un jugador que estuvo casi un año de baja por lesión. "Cuando un jugador sufre una lesión tan dura, a todos nos impacta, sufrimos con él", ha resumido Marc Casadó.

Sobre la eliminatoria copera ante el Atlético, Casadó cree que el Barça llega en "un buen momento". "Estamos muy sólidos, tenemos muy trabajado lo que queremos hacer, lo hacemos muy bien, pero sabemos cómo es el Atlético de Madrid. Será una eliminatoria muy complicada y tenemos que darlo todo si queremos llegar a la final", ha insistido.