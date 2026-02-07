Agencias

Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 1,23 % intermensual en enero

Guardar

Pekín, 7 feb (EFE).- Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 1,23 % intermensual en enero, hasta unos 3,39 billones de dólares, informó este sábado la Administración Estatal de Divisas (SAFE) del país asiático.

El incremento con respecto a la cifra final de diciembre fue de unos 41.200 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuyó al descenso del índice dólar y a la subida en los precios de los principales activos financieros mundiales.

"El funcionamiento de la economía china mantuvo una tendencia de estabilidad con avances, mostrando una mayor resiliencia del desarrollo, lo que proporciona respaldo para que el tamaño de las reservas de divisas se mantenga básicamente estable", apunta el comunicado.

Las reservas de divisas extranjeras del gigante asiático crecieron un 4,86 % a lo largo de 2025 hasta cerrar el año en 3,36 billones de dólares. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Los Cowboys, uno de los

Mayorga destaca la gallardía de los Federales pese a la eliminación en la Serie del Caribe

Mayorga destaca la gallardía de

El Departamento de Defensa de EEUU suspende toda colaboración educativa con la universidad de Harvard

El Departamento de Defensa de

La plataforma de criptomonedas Bithumb regala por error 620.000 bítcoins a sus clientes

Infobae

Petro notifica 14 muertos por ola de frío ártico y exige que la Corte retire la suspensión de la emergencia

Petro notifica 14 muertos por