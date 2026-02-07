La noruega Ström, oro olímpico en el trampolín normal; Nika Prevc se conforma con plata

Predazzo (Italia), 7 feb (EFE).- La eslovena Nika Prevc, la gran dominadora de los saltos de esquí nórdico y principal favorita en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), 'sólo' capturó la medalla de plata en la prueba de saltos de esquí nórdico disputada este sábado en el trampolín normal de Predazzo, donde se convirtió en campeona olímpica la noruega Anna Odine Ström.

Ström, de 27 años, saltó 100 y 101 metros y ganó con 267,4 puntos, sólo nueve décimas más que Prevc, que completó un intento de 98 en la primera manga y saltó 99 metros y medio en la segunda; que no alteró los tres primeros puestos de la primera.

La japonesa Nozomi Maruyama, que ocupaba la tercera plaza provisional tras la primera manga, añadió un salto de 100 metros a su primer intento, de 97; y mantuvo ese puesto con 261,8 puntos que le valieron para capturar la medalla de bronce.