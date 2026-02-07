Kast anuncia segunda línea de su Gobierno e insta a nuevos cargos a “reconstruir" Chile

Santiago de Chile, 6 feb (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, nombró este sábado a la "segunda línea" de su futuro Gobierno, los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que integrarán, a partir del 11 de marzo, la primera Administración liderada por un ultraderechista desde el retorno a la democracia.

“Todos ya tienen claro que no será un periodo fácil, pero será un periodo de buen servir, y está cada uno comprometido con estas urgencias sociales para reconstruir nuestra nación”, señaló el futuro mandatario desde el Hotel Radisson Blu, en el barrio de Las Condes, uno de los más acomodados de Santiago.

En una ceremonia escueta, en pleno período de vacaciones del verano austral, y con la ausencia tanto de los ministros que dirigirán las subsecretarías anunciadas como de varios de los nominados, Kast presentó a los 29 hombres y 11 mujeres subsecretarios de Estado.

La mayoría de los anunciados son procedentes del mundo independiente, con perfil más técnico que político, y con poca presencia de militantes de la derecha tradicional y los pequeños partidos de centro, que también serán parte del próximo Gobierno.

Entre los anuncios de este sábado, algunos de los cuales se filtraron días antes a la prensa, destacan en Interior el abogado Máximo Pávez, de la conservadora Unión Demócrata Independiente, donde Kast militó durante 20 años; en la subsecretaria General de la Presidencia (encargada de las relaciones con el Parlamento) la politóloga Constanza Castillo, de Renovación Nacional, también de la derecha tradicional; y en Justicia, el vicepresidente del Partido Republicano, Luis Silva.

La exfiscal Ana Victoria Quintana ocupará la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, tras congelar esta semana y para llegar al cargo su militancia en el Partido Nacional Libertario (PNL), más a la extrema derecha que los republicanos de Kast y que se excluyeron del nuevo Gobierno.

El único cargo pendiente de anunciar fue la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la que –dijo Kast– todavía está siendo discutida con el futuro ministro de la cartera de Defensa, Fernando Barros; mientras que el exmiliar Rodrigo Álvarez asumirá la repartición de Defensa.

Además de los subsecretarios, el mandatario electo presentó también a los delegados presidenciales, representantes de la Presidencia en las 16 regiones del país y cuyas competencias son más relevantes que las del gobernador regional, que se elige por votación popular.

Kast, de 59 años, se convertirá en marzo en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia (la dictadura de Austusto Pinochet ocurrió de 1973-1990) en llegar al poder en Chile y se prepara para implementar un "gobierno de emergencia" –a pesar de que las cifras económicas y en seguridad han mejorado en los últimos cuatro años–, y de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular. EFE

