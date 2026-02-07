Fiscalía de Perú investiga mal uso de recursos para franja electoral por parte de partidos

Lima, 6 feb (EFE).- El Ministerio Publico de Perú investigará el presunto mal uso de recursos públicos destinados a la franja electoral por parte de varios partidos políticos, al advertirse una disposición aparentemente fraudulenta de estos fondos en medios de comunicación.

La franja electoral, cuyos recursos están administrados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), permite que los partidos accedan a publicidad en radio y televisión, sin contratar dichos servicios, en los medios que ellos dispongan.

Esta semana, varios medios locales revelaron que varios de los más de 30 partidos que se presentan a las elecciones de abril habrían utilizado estos fondos públicos de manera irregular e incluso, presuntamente, habría casos de cobros de comisiones por parte de ciertas formaciones.

El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Aladino, informó este viernes en el medio Willax que la Fiscalía ya realizó las coordinaciones necesarias para comenzar las diligencias.

Señaló que la información recopilada fue derivada a las fiscalías especializadas anticorrupción, a fin de que se determine la apertura formal de una investigación penal.

Gálvez recordó que los recursos asignados a la franja electoral tienen carácter público y una finalidad concreta, vinculada a la difusión de propuestas y planes de gobierno durante el proceso electoral, y advirtió que cualquier apropiación indebida de dichos fondos podría configurar un delito de peculado.

Además, Gálvez explicó que la investigación no se limitará a los casos difundidos en medios de comunicación, sino que abarcará el uso de los recursos asignados a todas las organizaciones políticas que participan en la franja electoral.

“Nosotros como fiscalía estamos viendo que habría cierta conducta fraudulenta de apropiación de esos fondos”, agregó.

Medios locales advirtieron que al menos tres partidos, País para Todos, Primero La Gente y Alianza para el Progreso, destinaron grandes montos de dinero a ciertos medios de comunicación con muy baja audiencia o que tienen conflicto de intereses con candidatos.

En el caso del partido de centro Primero la Gente, cuya candidata es Marisol López Tello, se destinó una gran suma al canal Nativa TV, que había sido propiedad de uno de sus candidatos, ahora apartado de la formación política.

Por otro lado, el cómico Carlos Álvarez, País para Todos, que se posiciona usualmente en las encuestas entre los cinco primeros candidatos en intención de voto, amenazó con retirarse de la campaña si no se esclarece cómo se dispusieron en su partido los fondos de la franja, también al canal Nativa TV.

"En ningún momento yo he sido notificado o consultado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. [...] Según lo manifestado, había una comisión del 15 % sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú”, indicó Álvarez en un comunicado. EFE