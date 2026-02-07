El primer submarino autóctono de Taiwán se entregará a fines de junio, según constructora

Taipéi, 7 feb (EFE).- El primer submarino de defensa construido íntegramente en Taiwán, conocido como 'Narwhal' -'Hai Kun' en mandarín-, será entregado a la Armada isleña a finales de junio, tras acumular varios meses de retraso, según afirmó este viernes la empresa responsable del prototipo.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el presidente del consejo de CSBC -la mayor constructora naval de la isla y principal contratista del proyecto-, Chen Jeng-horng, explicó que el sumergible continuará sometiéndose a numerosas pruebas de inmersión, alcanzando progresivamente mayores profundidades en cada ejercicio.

Preguntado por las informaciones que apuntan a una entrega antes de que concluya junio, Chen consideró que esas estimaciones son "razonables" y subrayó que el objetivo de la compañía es transferir la unidad "lo antes posible".

El directivo recalcó que, al tratarse del primer submarino construido por la firma, deben cumplirse plenamente los estándares de seguridad y calidad, y añadió que la entrega requiere además la preparación de una "extensa documentación", un proceso que aún se encuentra en curso.

La embarcación zarpó el viernes por la mañana del puerto de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, para realizar su cuarta prueba de inmersión, después de haber iniciado este tipo de ensayos a finales de enero.

En este contexto, el director general de CSBC, Tsai Kun-tsung, detalló que durante las pruebas el mástil del snorkel y el periscopio del Narwhal alcanzaron profundidades de entre 10 y 20 metros, aunque precisó que el submarino ya ha descendido a varias decenas de metros en evaluaciones anteriores.

Respecto a los sistemas de armamento, Tsai indicó que el primer prototipo está equipado con lanzatorpedos importados del extranjero, pero evitó ofrecer más detalles, al advertir de que los subcontratistas podrían enfrentarse a represalias económicas por parte de China.

Estas declaraciones se producen cuatro meses después de que expirara el plazo original de entrega del submarino, un retraso que ha acarreado la imposición de multas diarias a CSBC de 190.000 dólares taiwaneses (unos 6.000 dólares estadounidenses).

De concretarse la entrega a finales de junio, el retraso acumulado rondaría los 210 días, lo que se traduciría en sanciones superiores a los 38 millones de dólares taiwaneses (1,2 millones de dólares), precisó Tsai.

La conformación de una flota submarina es considerada clave para reforzar las capacidades defensivas de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y cuya soberanía es reclamada por Pekín, que la considera una "parte inalienable" de su territorio. EFE