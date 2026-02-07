Agencias

Consejo Presidencial de Haití entrega el mandato al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé

Guardar

Puerto Príncipe, 7 feb (EFE).- El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió este sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le encomendó la misión del Poder Ejecutivo.

"Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy, el CPT deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Aunque se constata el fin del mandato del CPT, Haití no entra en un vacío. Ahora, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades", declaró Saint-Cyr. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuba afronta el asedio petrolero de EE.UU. con un duro paquete de medidas

Infobae

Recuerdan a los 15 inmigrantes muertos cuando trataban de entrar en España a nado en 2014

Infobae

Miles de motociclistas inician en Guatemala la tradicional Caravana del Zorro

Infobae

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Los Cowboys, uno de los

Marc Bernal tras marcar su primer gol con el Barça: "Es un momento que ni sueñas"

Infobae