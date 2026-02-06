Visionado del documental sobre Michelle Obama aumenta 13.300 % en estreno del de Melania

Redacción Internacional, 6 feb (EFE).- El documental sobre Michelle Obama, filmado en 2020 y que tiene por título "Becoming", registró un aumento de audiencia del 13.300 % en Netflix durante el fin de semana en el que se estrenó en cines la película sobre la actual primera dama, Melania Trump, producido por Amazon.

Según cifras del proveedor de datos de entretenimiento Luminate publicadas por medios locales, el documental sobre Obama y su paso por la Casa Blanca alcanzó 47,5 millones de minutos de audiencia en Netflix entre el 30 de enero y el 1 de febrero (fecha de estreno del documental de Melania en cines), tras haber registrado solo 354.000 minutos de visión el fin de semana anterior.

"Becoming", que lleva el nombre de las memorias publicadas por la ex primera dama en 2018, mostró una "visión excepcional y cercana de su vida" tras la salida de su marido del cargo, según Netflix.

El documental de la actual primera dama, la esposa de Donald Trump, titulado "Melania", se estrenó en cines de todo el mundo el viernes 30 de enero.

La película, dirigida por Brett Ratner, fue adquirida por Amazon MGM Studios por 40 millones de dólares —el 70 % de los cuales podrían haber sido ingresos directos para la primera dama, según The Wall Street Journal— y costó 35 millones de dólares adicionales en marketing, indica la revista People.

"Melania" recaudó 7,04 millones de dólares en su fin de semana de estreno, superando las estimaciones de taquilla que los expertos habían realizado previamente.

No obstante, las ganancias de taquilla marcaron el mayor estreno para una película de no ficción en la última década, según informó Deadline. El récord anterior lo tenía "After Death" de 2023, que recaudó 5 millones de dólares en su estreno, precisa este medio.

El 70 % de los compradores de entradas del fin de semana de estreno de "Melania" fueron mujeres, y el 72 % tenían más de 70 años.

Según The Hollywood Reporter (THR), aunque comparar la recaudación de taquilla con la audiencia en streaming es algo impreciso, los documentales sobre las primeras damas, que se enfrentan entre sí, son un buen ejemplo de la polarización política actual en Estados Unidos.

Se espera que "Melania" llegue a Prime Video con material adicional como docuserie en las próximas semanas, aunque aún no se ha fijado una fecha de estreno, subraya THR. EFE