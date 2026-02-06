Agencias

Una explosión en una mina del centro de Colombia deja seis personas atrapadas

Bogotá, 5 feb (EFE).- Una explosión en una mina del municipio colombiano de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca (centro), dejó este jueves a seis trabajadores atrapados, informaron las autoridades regionales.

"En la mina Mata Siete, ubicada en la vereda (aldea) Peñas del municipio de Guachetá, en límites con el departamento de Boyacá, se produjo una explosión que dejó a seis mineros atrapados", expresó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en la red social X.

El funcionario señaló que "la alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate".

"No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual", agregó la información.

El gobernador señaló además que en las labores de búsqueda trabajan la Agencia Nacional de Minería (ANM); los bomberos voluntarios del municipio de Chocontá, ubicado en un Cundinamarca; la Policía Nacional, la Alcaldía de Guachetá, y personal médico.

La zona donde ocurrió la explosión es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo. EFE

EFE

