Temas del día de EFE News Latino del viernes 6 de febrero de 2026

EEUU INMIGRACIÓN

Austin - Abogados que representan a migrantes retenidos en el único centro de detención para familias del país denuncian malas condiciones, efectos negativos en la salud mental de menores de edad y ponen en duda la capacidad del Gobierno para controlar un reciente brote de sarampión.

(foto) (video)

EEUU SAN VALENTÍN

Miami - Las flores son la principal importación en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), punto de entrada del 91 % de las que llegan por aire a EE.UU., donde funcionarios estadounidenses y colombianos presentan este viernes su estimación para esta temporada de San Valentín, con un esperado récord pese a la inflación y los aranceles.

(foto)(video)

SUPER BOWL

San Juan - El espíritu reivindicativo de Bad Bunny, que ya ha creado controversia por su actuación este domingo en la Super Bowl, ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera, desde su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico a sus actuales críticas a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos.

- Bad Bunny no cobra por su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl LX, pero se calcula que el impacto “post-show” podría dispararse hasta los 1,7 millones de dólares semanales para el cantante puertorriqueño que podría batir los récords de Rihanna y Kendrick Lamar.

EEUU ESPACIO

Miami - El histórico lanzamiento que se prevé este año de la misión Artemis II, que será el regreso del hombre a la órbita lunar en más de cincuenta años, es apenas parte de una gran agenda de la NASA y empresas privadas como las de Jeff Bezos y Elon Musk, que buscarán pisar la Luna y Marte, y Boeing, que intentará borrar los fallos de su primer vuelo tripulado a la Estación Espacial Internacional (EEI).

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Marimar Martínez, una maestra de Chicago y ciudadana estadounidense que recibió cinco disparos de un agente migratorio, asistirá al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump a finales de este mes, invitada por del congresista de Illinois Jesús 'Chuy' García.

Nueva York.- EEUU RELIGIÓN.- El obispo Ronald Hicks, que sirvió durante años en América Latina, asume el cargo de líder de la arquidiócesis de Nueva York, una figura más moderada que su predecesor, Timothy Dolan, quien defendía ideas conservadoras y llegó a rezar en las dos inauguraciones de Donald Trump. (foto)(video)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana marcada por vaivenes y las bajadas del índice Nasdaq después de que algunas empresas presentaron buenos resultados pero que no convencieron a los inversores por las perspectivas a largo plazo de las tecnológicas.

