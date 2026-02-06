Rusia pide que las negociaciones entre EEUU e Irán sean "productivas" y rebajen las tensiones en la región

Rusia ha expresado su apoyo a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán este viernes en Mascate, capital de Omán, para abordar el programa nuclear, pidiendo que las conversaciones sean "productivas" y contribuyan a rebajar las tensiones regionales.

El portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, ha dado la "bienvenida" a los contactos, en principio indirectos, que han arrancado hace algo más de dos horas entre Irán y Estados Unidos. Los contactos se producen tras las amenazas de intervención militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a las protestas masivas en el país centroasiático a principios de año.

"Damos la bienvenida a las conversaciones que acaban de comenzar en Omán. Nos gustaría que estas conversaciones fueran productivas y condujeran a una rebaja de las tensiones en la región", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

En este sentido, Moscú ha indicado que mientras no se produzca una mejora de la situación "todos los países implicados" deben mostrar "moderación".

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán han iniciado conversaciones indirectas en Omán este viernes, siendo recibidos primero por el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi. Mientras que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, encabeza la delegación iraní, la estadounidense está integrada por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump--.