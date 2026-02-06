Agencias

Provincia canadiense elimina la sanidad pública a los trabajadores temporales extranjeros

Guardar

Toronto (Canadá), 6 feb (EFE).- La provincia canadiense de Alberta ha eliminado de forma repentina la cobertura sanitaria pública para los trabajadores temporales extranjeros que trabajan en su territorio, según informó este viernes la radiotelevisión pública canadiense, CBC.

Hasta principios de año, los trabajadores temporales tenían acceso al sistema de salud pública de Alberta tras trabajar tres meses, entre otros requisitos.

CBC señaló que tras los cambios implementados por Alberta, 58 tipos de permiso de trabajo para extranjeros que residen temporalmente en Canadá ya no están cubiertos por la sanidad pública, lo que puede afectar a miles de personas.

El Ministerio de Sanidad de Alberta confirmó que adoptó los cambios el pasado 7 de enero y justificó la decisión alegando que el Gobierno canadiense obliga a los trabajadores temporales extranjeros a llegar al país con un seguro sanitario privado.

Pero especialistas consultados por CBC indicaron que el seguro privado no puede cubrir las necesidades sanitarias de los individuos y que la sanidad privada y la pública en Canadá cumplen funciones diferentes.

El resto de provincias canadienses siguen proporcionando cobertura médica pública a los trabajadores temporales extranjeros.

Canadá, que en la última década ha cubierto sus necesidades laborales cada año con centenares de miles de trabajadores temporales extranjeros, empezó en 2025 a dar marcha atrás en su política migratoria después de que el Gobierno afirmase que el número de residentes temporales había aumentado a un ritmo "muy por encima de lo que Canadá ha podido absorber".

El Gobierno canadiense se ha fijado como meta reducir la población temporal en el país a menos del 5% del total para finales de 2027.

A fecha del 1 de octubre de 2024, Canadá tenía 3.049.277 residentes temporales, entre trabajadores extranjeros y estudiantes internacionales, que representaban el 7,4% de la población total, según Estadísticas Canadá. EFE

EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ronald Hicks toma posesión como arzobispo de Nueva York apelando a la dignidad humana

Infobae

La racha de Osasuna asalta Balaídos y deja estancado al Celta

El equipo rojillo consigue importante triunfo en Vigo, mantiene su impulso positivo en la clasificación y complica las aspiraciones europeas de los gallegos, que suman otra jornada sin victorias y se alejan de los primeros lugares

La racha de Osasuna asalta

Jorge Rodríguez espera que todos los presos sean liberados "a más tardar" el próximo viernes

El líder parlamentario anticipa la entrada en vigor de la ley de amnistía tras su aprobación por los diputados, proceso que permitirá la liberación de opositores detenidos por motivos políticos, con excepción de quienes enfrentan cargos de delitos graves

Jorge Rodríguez espera que todos

El Leganés frena el 'sorpaso' del Granada con otra victoria en Butarque

Con un tanto tempranero de Melero en Butarque, el conjunto madrileño logró su tercera victoria consecutiva ante su afición, suma 32 unidades y corta la racha del Granada, que había doblegado al líder en la fecha anterior

El Leganés frena el 'sorpaso'

El Papa alienta a todas las naciones a respetar la "tregua olímpica" en los Juegos de Invierno

El pontífice insta a la comunidad global a adoptar una pausa en los conflictos y aprovechar el espíritu olímpico como símbolo de esperanza, enfatizando que la violencia representa una derrota para la humanidad, según el mensaje difundido por la Santa Sede

El Papa alienta a todas