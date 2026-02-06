Matthew Stafford, de los Rams, es el Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL

Redacción Deportes, 5 feb (EFE).- Matthew Stafford, 'quarterback' de Los Angeles Rams, fue reconocido este jueves como el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la temporada de la NFL.

"Me siento muy honrado de estar aquí. Muchas gracias a mis compañeros y entrenador. Este equipo es muy especial, soy un afortunado; gracias a todos mis compañeros que hicieron posible esto, a mi esposa y a todos los que confiaron", dijo el pasador, quien recibió su trofeo acompañado por sus cuatro hijas.

Stafford, que obtuvo el primer MVP de su carrera, fue reconocido en la ceremonia 'NFL Honors' en la que se premia a lo mejor de la temporada de la NFL previo al Super Bowl LX.

Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots, que en su primera campaña llevó a los 'Pats' al Super Bowl, fue designado como Entrenador del Año.

Lo agradeció desde la concentración de su equipo que el domingo disputará el título de la NFL ante los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

"Mi nombre aparece en este premio, pero pertenece a mis jugadores, al cuerpo técnico y a los hombres del vestuario que creyeron y se comprometieron cuando no era fácil", afirmó Vrabel.

Una de las grandes ovaciones del evento la acaparó Myles Garrett, ala defensiva de Cleveland Browns, quien en esta campaña impuso récord de capturas, con 23, y fue elegido como Defensivo del Año.

"Estoy agradecido por cada uno de los miembros de mi equipo que me ayudaron a obtener esto, sin ellos no habría sido posible", dijo Garrett al recibir su trofeo.

El galardón al Jugador Ofensivo fue para Jaxon Smith-Njigba, receptor de los Seattle Seahawks, el mejor de la liga en su posición con 119 recepciones para 1.793 yardas que ayudaron a su equipo a estar en el Super Bowl LX del fin de semana.

El premio a Jugador Regreso de la temporada fue para Christian McCaffrey, corredor de San Francisco 49ers, quien se recuperó de una lesión de ligamento cruzado posterior para en esta campaña empujar a su equipo a los 'playoffs'.

En el resto de las categorías Tetairoa McMillan, receptor de Carolina Panthers, obtuvo el premio de Novato Ofensivo; y Carson Schwesinger, apoyador de Cleveland Browns, fue el Novato Defensivo.

Josh McDaniels, coordinador ofensivo de los Patriots, fue designado Entrenador Asistente del Año.

En uno de los momentos más emotivos, Bobby Wagner, apoyador de Washington Commanders, fue condecorado con el premio Walter Payton Hombre del Año, que se da al jugador que muestra un servicio destacado con la comunidad y excelencia en el juego.

En la ceremonia también se dieron a conocer a los cinco nuevos miembros del Salón de la Fama. Lista que encabezó Adam Vinatieri, líder histórico de la NFL en puntos anotados, con 2.673, y poseedor de cuatro anillos de campeón.

La completaron Roger Craig, tres veces campeón del Super Bowl con San Francisco 49ers; Drew Brees, exquarterback de los New Orleans Saints; Luke Kuechly, exestrella de Carolina Panthers, y ahora el segundo más joven que ingresará al recinto de los inmortales con 35 años; y Larry Fitzgerald, leyenda de Arizona Cardinals.