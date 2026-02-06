Agencias

Jáquer español reclamado por la Europol recibe asilo político en Rusia

Guardar

Moscú, 6 feb (EFE).- El jáquer español Enrique Arias Gil, reclamado por la Europol por delitos informáticos, dijo hoy haber recibido asilo político en Rusia.

"En febrero de 2025 tuve que solicitar asilo en Rusia. A día de hoy tengo el estatus de asilado político", comentó este viernes a la agencia TASS.

Arias, que llegó a este país en agosto de 2024 en el marco una beca que le concedió la Casa Rusa de Madrid, espera recibir próximamente la ciudadanía rusa, añade la fuente.

La Europol publicó en su momento una orden de búsqueda y captura contra Arias Gil, cuyo alias era 'Desinformador Ruso', por supuestamente facilitar información a un grupo prorruso para lanzar ciberataques contra España.

Al ciudadano español, oriundo de Madrid de 37 años, se le acusa de daños informáticos con fines terroristas, apología del terrorismo y pertenencia a una organización criminal.

Se trataría de la red de apoyo del grupo de piratas informáticos NoName057 (16), considerado cercano al Kremlin. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 feb (11.00 GMT)

Infobae

La costa de la capital neozelandesa se llena de aguas residuales tras fallar depuradora

Infobae

¿Qué es el Gran Reemplazo? La teoría avivada tras la regulación de migrantes en España

Infobae

Ayuso (Hefame): "Casi 200 acciones consolidan a la Fundación y muestran que creemos en una Farmacia con vocación social"

Ayuso (Hefame): "Casi 200 acciones

Milagros Tolón expresa su apoyo a la delegación española en Milán: "Sois un orgullo para nuestro país"

Milagros Tolón expresa su apoyo