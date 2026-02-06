Agencias

Estados Unidos acusa a China de "acumulación masiva" de armas nucleares

Ginebra, 6 feb (EFE).- Estados Unidos acusó este viernes a China de haber realizado "una acumulación masiva y deliberada" de armas nucleares y que persigue tener un arsenal similar al suyo o al de Rusia.

"Este aumento es opaco y no está sujeto a ninguna limitación en materia de control de armamento, lo que simboliza el cambio que se ha producido en el entorno estratégico (nuclear) mundial en los últimos 15 años", dijo el subsecretario de Estado para el Control de Armamento del Gobierno estadounidense, Thomas DiNanno.

El alto funcionario participa en una reunión de la Conferencia de Desarme de la ONU, la única instancia que existe a nivel mundial que reúne a los países en torno a este objetivo. EFE

