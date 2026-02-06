EEUU e Irán concluyen las negociaciones indirectas en Omán y pactan próximos contactos

Estados Unidos e Irán han concluido este viernes conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y han llegado a un principio de acuerdo para mantener más contactos futuros.

Fuentes oficiales iraníes han confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press la conclusión de los contactos indirectos en Mascate, aunque han indicado que "no necesariamente" las negociaciones seguirán en los próximos días.

En declaraciones tras las negociaciones indirectas, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha apuntado a un acuerdo "casi total" para continuar las negociaciones. "Se decidió que estas seguirían adelante, pero determinaremos el momento, la modalidad y la fecha en las próximas consultas que se llevarán a cabo a través del ministro de Exteriores de Omán", ha explicado.

El titular de Exteriores iraní ha indicado que la continuación depende de las consultas que hagan las partes con sus respectivas capitales, aunque ha destacado en todo momento el "buen ambiente" y el "buen comienzo" a la ronda de negociaciones.

Según informó el país mediador, Omán, las primeras conversaciones se han centrado por ahora en "crear las condiciones apropiadas para el reinicio de las negociaciones diplomáticas y técnicas". Por el momento la delegación estadounidense, encabezada por el enviado especial, Steve Witkoff, no ha informado sobre la iniciativa en Mascate.