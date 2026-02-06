Aplazado el Ceuta-Córdoba por el temporal en Andalucía

El partido de la vigésima quinta jornada de la Liga Hypermotion entre la AD Ceuta y el Córdoba CF, previsto para este domingo a las 16.15 horas, se ha aplazado debido a las fuertes lluvias previstas para este fin de semana en Andalucía, que no permiten "garantizar unas condiciones de viaje seguras" para el conjunto blanquiverde.

"El encuentro queda aplazado por causa de fuerza mayor, debido a las adversas condiciones climatológicas previstas, que no permiten garantizar unas condiciones de viaje seguras para el equipo visitante", confirmó este viernes LaLiga.

El Córdoba ya había solicitado este mismo viernes el aplazamiento del encuentro previsto al considerar que el tiempo no podía garantizar el desplazamiento de la expedición cordobesista ni de los aficionados en "condiciones óptimas de seguridad".

Además, LaLiga ha informado de que la nueva fecha y el horario del partido serán comunicados en su momento de acuerdo con los clubes implicados y los organismos competentes.

La borrasca Leonardo ha provocado numerosas incidencias a su paso por Andalucía. En Córdoba, ya han sido desalojadas un total de 704 viviendas en parcelaciones cercanas al río Guadalquivir y el arroyo La Lancha, e incluso se ha procedido al corte al tránsito de peatones del Puente Romano ante la crecida de caudal del río a su paso por la capital cordobesa. Además, el Aeropuerto de Córdoba permanecerá cerrado durante todo este viernes por motivos de seguridad.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), las aguas han alcanzado los cinco metros de altura cerca de las 23.00 horas de este jueves, por lo que ha pasado de los 2,5 metros a los cinco en apenas 28 horas.