Alto mando del Estado Mayor ruso herido tras atentado en Moscú

Moscú, 6 feb (EFE).- El teniente general Vladímir Alexéev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso, fue hospitalizado hoy con heridas de bala tras un atentado cometido en Moscú, según el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, informó a RIA Nóvosti de que este viernes "una persona no identificada efectuó varios disparos" contra el general en un edificio ubicado en la carretera de Volokolamsk, al noroeste de la capital rusa, "y huyó del lugar de los hechos".

Según Petrenko, "la víctima fue hospitalizada de urgencia en uno de los hospitales de la ciudad".

Alexéev es conocido por ser uno de los altos mandos del Ejército ruso que trató de negociar en Rostov con el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante la rebelión protagonizada por esta formación paramilitar a mediados de 2023.

"En estos momentos los investigadores y criminalistas del departamento capitalino del CIR trabajan en el lugar de los hechos, se estudian las grabaciones de las cámaras de seguridad, se interrogan testigos del suceso", añadió Petrenko, al señalar que se busca identificar a las personas vinculadas al ataque.

Las autoridades rusas incoaron causas penales por intento de asesinato y tráfico ilegal de armas, indicó.

De momento el CIR no ha formulado versiones sobre los móviles del ataque, pese a que varios altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas han muerto en los últimos años en ataques organizados por la inteligencia militar ucraniana.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba, el cuarto general ruso fallecido en atentados con explosivos desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Además, también perdieron la vida el teniente general ruso Igor Kirílov, asesinado el 17 de diciembre de 2024 en un atentado con bomba cuando salía de su domicilio; el teniente general ruso Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor, y el capitán de navío Valeri Trankovski, subcomandante de la 41 Brigada de buques portamisiles de la Flota del Mar Negro. EFE