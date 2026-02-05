Trump propone trabajar en un tratado "nuevo, mejorado y modernizado" tras la expiración del Nuevo START

En un mensaje publicado en redes sociales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó que durante su administración se estableció la Fuerza Espacial como rama independiente de las fuerzas armadas estadounidenses y comunicó que el arsenal militar del país ha sumado acorazados a los que definió como "100 veces más potentes que los que surcaron los mares durante la Segunda Guerra Mundial". El foco de estas declaraciones se dirigió hacia la política nuclear, donde Trump propuso que, tras la expiración del tratado Nuevo START, Estados Unidos trabaje en un tratado "nuevo, mejorado y modernizado" para la reducción de arsenales nucleares, una iniciativa que busca superar lo pactado previamente por Washington y Moscú.

El medio Europa Press consignó que el mandatario estadounidense calificó el Nuevo START como un acuerdo "mal negociado por Estados Unidos", cuestionando su efectividad y asegurando que fue "gravemente violado". Trump, en declaraciones reproducidas por Europa Press, sostuvo que “en lugar de extender el Nuevo START, deberíamos poner a nuestros expertos nucleares a trabajar en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”. Ante la expiración del tratado, afirmó la intención de mantener límites a la proliferación de armas nucleares, además de reiterar la potencia militar del país al declarar: "Estados Unidos es el país más poderoso del mundo" y recordar una supuesta modernización completa de las fuerzas armadas desde su gestión presidencial.

Fuentes del Departamento de Estado de EE. UU., consultadas por Europa Press, reforzaron las declaraciones del expresidente, señalando que tanto Trump como su administración han insistido repetidamente en la importancia de limitar los arsenales nucleares y de responder ante la amenaza global que representan estas armas. Desde el organismo federal se recalcó que la postura oficial de Washington aboga por la introducción de cambios sustanciales en los acuerdos existentes, y se instó de manera explícita a que China se incorpore a nuevas rondas de negociaciones multilaterales sobre el control y la reducción de armas nucleares.

El tratado Nuevo START fue suscrito en la capital checa, Praga, en abril de 2010, con la participación de los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev. El acuerdo entró en vigor en febrero de 2011, tras la ratificación de ambos países. Este instrumento internacional impuso límites a los arsenales nucleares estratégicos de ambas potencias, con mecanismos de verificación recíproca. Sin embargo, la continuidad del pacto se vio comprometida cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en febrero de 2023 la suspensión por parte de Rusia, decisión adoptada en el contexto del conflicto en Ucrania y sin lograr posteriormente un consenso para una renovación o extensión del acuerdo, según explicó Europa Press.

El debate en torno al control de armas nucleares, según lo reflejado por Europa Press, integra tanto el deseo manifiesto de la administración estadounidense de mantener restricciones efectivas como la recomendación de integrar a otras potencias, particularmente China, en discusiones que puedan desembocar en acuerdos internacionales de mayor alcance y duración. Las propuestas públicas de Trump y la labor diplomática del Departamento de Estado apuntan hacia un escenario donde se busca reemplazar o actualizar los instrumentos existentes, al considerar insuficientes los compromisos alcanzados hasta el momento y la necesidad de afrontar nuevas amenazas y alianzas globales en materia de defensa estratégica.