Shell ganó un 10,8% más en 2025 a pesar de menores precios de los hidrocarburos

Shell registró un beneficio neto atribuido de 17.838 millones de dólares (15.096 millones de euros) en 2025, lo que supone un avance del 10,8% respecto del resultado contabilizado un año antes, según ha informado este jueves la petrolera, que ha anunciado que llevará a cabo en el primer trimestre de 2025 un nuevo programa de recompra de acciones propias por importe de 3.500 millones de dólares (2.962 millones de euros).

Los ingresos de la compañía sumaron en el ejercicio 273.731 millones de dólares (231.659 millones de euros), un 5,3% menos, mientras que el endeudamiento neto de Shell al cierre del año era de 45.687 millones de dólares (38.665 millones de euros), lo que implica un aumento anual del 17,7%.

La multinacional señaló que sus ingresos reflejaron los menores precios del petróleo y el gas, así como unos menores niveles de comercialización y menores márgenes en el sector químico, compensados en parte por mayores volúmenes, menores gastos operativos, movimientos fiscales favorables y mayores márgenes de comercialización.

En el cuarto trimestre, la petrolera obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.134 millones de dólares (3.499 millones de euros), un 345% por encima del resultado del mismo periodo de 2024, gracias al efecto favorable de desinversiones, mientras que la cifra de negocio alcanzó los 66.725 millones de dólares (56.469 millones de euros), un 0,1% menos.

"2025 fue un año de gran impulso, con un sólido desempeño operativo y financiero en Shell", destacó Wael Sawan, consejero delegado de la petrolera, añadiendo que la compañía elevará un 4% el dividendo y llevará a cabo una nueva recompra de acciones de 3.500 millones de dólares, "lo que convierte a este en el decimoséptimo trimestre consecutivo con al menos 3.000 millones de dólares en recompras".