Rusia considera "negativa" la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, apuntó que la propuesta lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin en septiembre para prolongar durante un año los límites a los arsenales nucleares bilaterales no recibió ningún tipo de respuesta oficial por parte de Washington. La expiración formal del tratado Nuevo START deja sin efecto los mecanismos que durante más de cincuenta años establecieron restricciones mutuas sobre el armamento nuclear estratégico entre Estados Unidos y Rusia. Según informó la agencia de noticias Interfax, el cese del acuerdo ocurre en un momento en que ningún régimen sucedáneo de verificación o limitación se encuentra en vigencia.

Tal como publicó Interfax, Peskov definió el final del acuerdo como un hecho “negativo” y expresó su pesar por la falta de avances. La validez legal del Nuevo START concluyó este jueves, y desde la administración estadounidense tampoco se emitieron declaraciones referidas a una renovación. El tratado fue firmado en abril de 2010 en Praga por los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Dmitri Medvédev, y se implementó formalmente en febrero de 2011 después de la ratificación parlamentaria de ambas naciones.

Según detalló Interfax, la iniciativa rusa de mantener el techo de las restricciones incluso después del fin del texto firmado no ha logrado respuesta, lo que deja en el aire la posibilidad de cualquier marco temporal o puente hasta un acuerdo futuro. En febrero de 2023, el presidente Putin anunció la suspensión de la participación rusa a raíz de la invasión militar en Ucrania, interrumpiendo las negociaciones antes de que cualquier mecanismo alternativo fuera formalizado. Esta suspensión añadió obstáculos adicionales a la reanudación de un proceso de verificación nuclear compartido, explicó el medio ruso.

La inquietud por la falta de límites formales sobre los arsenales nucleares estadounidenses y rusos se amplificó con las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. El alto funcionario remarcó la gravedad que implica la expiración del tratado, al señalar que, a partir de ahora, “no hay límites vinculantes sobre los arsenales nucleares estratégicos” de ambos países. “Esta disolución de décadas de logros no podría tener lugar en peor momento”, apuntó Guterres, además de subrayar que el riesgo de que se recurra al uso de armas nucleares se encuentra en el nivel más alto de las últimas décadas, según consignó la agencia Interfax.

La última ronda de renovaciones de acuerdos sobre armas estratégicas entre Washington y Moscú data de la entrada en vigor del propio Nuevo START. El documento estableció límites concretos al número de cabezas nucleares y de sistemas lanzadores que cada parte podía mantener operativos, previendo regímenes de inspección mutua y verificación técnica guiados por organismos de ambos países. Precedentemente, otros tratados como el START I y II y el SORT desempeñaron un papel central en la reducción y control del arsenal atómico desde el fin de la Guerra Fría.

De acuerdo con Interfax, la falta de acuerdo para una extensión o un instrumento sucesor del Nuevo START deja sin cobertura las relaciones nucleares estratégicas entre las dos potencias poseedoras de la mayoría de las armas atómicas del planeta. Esta ausencia preocupa a numerosos observadores y analistas del sistema internacional, dado que los arsenales nucleares de Washington y Moscú representan más del 90% del total mundial reportado documentadamente.

En las últimas declaraciones recogidas por Interfax, el Kremlin insistió en que “lamenta” la situación actual y reiteró que su planteamiento para prorrogar el tratado por un año pretendía evitar un vacío legal y de verificación, pero que la “iniciativa sigue sin respuesta”. Entre las consecuencias inmediatas de este impasse figura la ausencia de inspecciones periódicas, intercambios de información verificables sobre las fuerzas nucleares activas y cualquier restricción cuantitativa directa a las capacidades estratégicas de ambas potencias.

El contexto de la suspensión y expiración del Nuevo START coincide con el agravamiento de la confrontación política y militar entre Rusia y Estados Unidos, fundamentalmente por el conflicto en Ucrania, y por las sanciones internacionales y la profunda desconfianza mutua generada desde el comienzo de dicha invasión. Esta escalada diplomática ha dificultado el avance de cualquier proceso orientado a restaurar el diálogo o apostar por nuevas fórmulas de control bilateral o multilateral de armas.

El secretario general de la ONU, según Interfax, hizo un llamamiento para “reiniciar y crear un régimen de control de armas adecuado a un contexto en rápida evolución”, poniendo de relieve que, sin marcos legales, el sistema global de seguridad se expone a mayores incertidumbres y riesgos. El precedente histórico muestra que la existencia de tratados previos ayudó a moderar las carreras armamentísticas y a mantener cierto nivel de previsibilidad y transparencia sobre las capacidades nucleares.

Sin la cobertura del Nuevo START y ante la falta de perspectivas inmediatas de acuerdo, Estados Unidos y Rusia enfrentarán un escenario en el que sus fuerzas estratégicas quedan únicamente reguladas por decisiones y políticas unilaterales. Esta situación, según reflejan analistas citados por Interfax, puede alimentar la desconfianza y profundizar la competencia armamentística, además de obstaculizar las posibilidades de cooperación en otros mecanismos globales de no proliferación.

El tratado de reducción de armas estratégicas de 2011 representó, hasta ahora, el último gran acuerdo bilateral vigente en materia de control nuclear entre las dos mayores potencias atómicas. Su expiración supone un cambio de paradigma, ya que Estados Unidos y Rusia quedan, por primera vez desde hace más de cincuenta años, sin restricción formal y sin protocolos compartidos de verificación.