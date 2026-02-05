Agencias

Las autoridades de Gaza denuncian cerca de 575 muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 575 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos más de 25 durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha subrayado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que durante el último día se han registrado 27 "mártires" y 18 heridos, lo que eleva los totales desde la entrada en vigor del alto el fuego a 574 muertos y 1.518 heridos, mientras que se han recuperado 717 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo.

Asimismo, ha destacado que, de esta forma, el número de víctimas a causa de la ofensiva desatada por el Ejército israelí contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a 71.851 muertos y 171.626 heridos, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

