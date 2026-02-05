FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club esperan el camino para ganar la Copa

Atlético de Madrid completó la nómina de semifinalistas con una victoria destacada sobre el Real Betis por 0-5 en La Cartuja, cerrando la lista de los equipos que este viernes conocerán su emparejamiento para las semifinales de la Copa del Rey Mapfre. Según consignó el medio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los encuentros que definirán a los finalistas enfrentarán al FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club, y se sortearán a partir de las 13:00 horas en el Salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

De acuerdo con la información publicada por la RFEF, la edición 2025/26 de la Copa del Rey Mapfre queda definida como una competencia sin limitaciones en el sorteo de semifinales, esto elimina restricciones previas y permite cualquier cruce entre los cuatro clubes supervivientes. El sorteo también dictará el orden de los partidos a doble encuentro, pautando que la ida tendrá lugar el 11 de febrero y la vuelta se disputará el 4 de marzo, aunque la fecha exacta de la final todavía permanece indefinida.

El FC Barcelona llega a esta instancia tras vencer al Albacete con un resultado de 1-2 en el encuentro disputado este martes previo al sorteo. Tal como informó la RFEF, el club catalán, actual campeón de la Copa, aseguró su lugar en la penúltima fase con un triunfo que, aunque ajustado, les permite luchar por retener el título. Por su parte, el Athletic Club y la Real Sociedad sellaron su pase tras superar a Valencia y Deportivo Alavés, respectivamente. Según reportó la federación, el Athletic Club venció al Valencia por 1-2 y la Real Sociedad superó al Alavés con un marcador de 2-3, en eliminatorias que se resolvieron con marcadores apretados y situaciones de alta presión.

Como añadió la RFEF, el estadio de La Cartuja en Sevilla será nuevamente la sede de la gran final de este torneo, esperando a los dos equipos que se impongan en los cruces a doble partido. El procedimiento del sorteo, que se celebrará en la sede central de la federación en Las Rozas, determinará tanto los enfrentamientos directos como qué equipos comenzarán jugando como locales, ofreciendo así máxima incertidumbre sobre la ruta hacia la final.

Las eliminatorias semifinales de la Copa del Rey Mapfre presentan a cuatro clubes históricos que, según lo publicado por la RFEF, han superado fases previas con estrategias distintas y partidos de alto nivel competitivo. El Atlético de Madrid fue el equipo que obtuvo su pase con mayor margen de ventaja, mientras que los ensayos de Real Sociedad, Athletic Club y FC Barcelona demandaron esfuerzos hasta el pitido final, debido a la paridad de los marcadores durante los compromisos.

El ente organizador del fútbol español detalló en su comunicado que el sorteo de este viernes marcará la última fase antes de la conclusión del torneo por eliminación directa, conocido comúnmente como torneo del 'k.o.'. El proceso contará con la cobertura de medios deportivos nacionales e internacionales, dada la trascendencia de los clubes involucrados y el interés que genera la definición de un título que ofrece prestigio y acceso a futuras competencias europeas.

Hasta el momento, solo resta que el sorteo defina los duelos, mientras los equipos preparan la estrategia y la logística para afrontar los partidos a doble encuentro, todo bajo la expectativa de quién avanzará a la final en Sevilla.