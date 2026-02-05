EEUU asegura que quiere "mantener límites" a los arsenales nucleares tras la expiración del Nuevo START

El Kremlin ha señalado que su oferta para mantener las restricciones nucleares durante un año permanece sin recibir respuesta de Washington, mientras la expiración del tratado Nuevo START entre Rusia y Estados Unidos marca la primera vez en más de medio siglo que ambos países carecen de un acuerdo activo de control sobre armamento estratégico. Según publicó Europa Press, autoridades rusas calificaron este desenlace como un giro negativo y subrayaron la ausencia de un marco regulatorio en un momento considerado de alta tensión internacional.

De acuerdo con información consignada por Europa Press, el Gobierno de Estados Unidos ratificó su propósito de mantener límites en los arsenales nucleares luego de la expiración del tratado, conocido como Nuevo START. Portavoces del Departamento de Estado manifestaron que el entonces presidente Donald Trump se pronunció en varias ocasiones sobre la necesidad de enfrentar la amenaza representada por las armas nucleares y reiteraron la intención de involucrar a China en futuras conversaciones de control de armas. Las autoridades afirmaron que la decisión final sobre la estrategia estadounidense recaería en el propio mandatario y que este clarificaría la postura de la Casa Blanca en el momento que considerase oportuno.

En relación con la participación de Pekín en posibles negociaciones, Europa Press detalló que el gobierno chino ha rechazado unirse al diálogo sobre control de armas, aludiendo a que su arsenal nuclear no puede equipararse con el de Rusia o Estados Unidos. Esta negativa implica que una de las principales exigencias planteadas por Washington para adaptar el régimen de control de armas a las circunstancias del siglo XXI, incorporar a China por el aumento acelerado y volumen de su arsenal nuclear, de momento permanece sin cumplirse. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, añadió ante medios que todavía no existía ningún anuncio oficial sobre los pasos a seguir respecto al tratado e indicó que Trump se manifestaría al respecto próximamente.

El tratado Nuevo START, firmado en 2010 en Praga por los presidentes Barack Obama y Dimitri Medvedev y ratificado en 2011, establecía límites vinculantes sobre los arsenales nucleares estratégicos de Rusia y Estados Unidos, y ha sido considerado durante años como el único mecanismo vigente que regulaba el número de ojivas y misiles de largo alcance de ambos países. Europa Press recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, suspendió la participación de Rusia en el tratado en febrero de 2023, decisión tomada durante la invasión a Ucrania, lo que paralizó cualquier negociación para una renovación del acuerdo.

La reacción internacional ante el fin del tratado también incluyó pronunciamientos de responsables de Naciones Unidas. El secretario general, António Guterres, declaró que la disolución de este marco normativo ocurre en un contexto de máximo riesgo en décadas y sostuvo que la ausencia de límites legales sobre los arsenales estratégicos de las dos mayores potencias nucleares representa “un momento grave para la paz y la seguridad internacional”. Según citó Europa Press, Guterres abogó por relanzar esfuerzos diplomáticos orientados a establecer un régimen de control de armas que responda de forma efectiva a la evolución acelerada del panorama global.

El mismo día que concluyó el Nuevo START, el Kremlin informó de la falta de avances para acordar una prórroga temporal propuesta por Moscú, mientras advertía de las consecuencias de quedar sin un instrumento legalmente vinculante que limite el tamaño y el desarrollo de los arsenales estratégicos. Según Europa Press, Estados Unidos tampoco ha comunicado formalmente medidas específicas frente a la expiración del tratado y ha reiterado la importancia de buscar un nuevo marco de diálogo, preferentemente con la inclusión de China, a pesar de la reiterada negativa de Pekín.

La falta de progreso en la negociación de un nuevo acuerdo deja sin restricciones verificables a dos de las mayores potencias nucleares del mundo, en un contexto de crecientes tensiones y desconfianza a escala internacional. Estados Unidos sostiene que únicamente un control de armas que cuente con la participación de China constituiría una respuesta adecuada a los desafíos del siglo XXI, argumento basado en el crecimiento declarado por Washington del arsenal nuclear chino, mientras que China mantiene que sus fuerzas nucleares no justifican su incorporación a este tipo de procesos.

Hasta la fecha, la expiración del tratado ha incrementado la preocupación en organizaciones internacionales y entre expertos en seguridad global sobre una posible carrera armamentística y un aumento en los riesgos asociados al uso de armas nucleares. Según Europa Press, Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de reanudar diálogos multilaterales y en la urgencia de evitar una escalada de tensiones entre las potencias nucleares. Las partes interesadas sopesan alternativas ante un escenario sin límites formales, a la espera de nuevas definiciones por parte de Washington y Moscú, mientras queda latente la expectativa de reconfigurar el equilibrio estratégico global.