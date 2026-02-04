Agencias

Ucrania, Rusia y EEUU arrancan una nueva ronda de contactos en Abu Dabi

Ucrania, Rusia y Estados Unidos han arrancado este miércoles una nueva ronda de contactos que acoge Emiratos Árabes Unidos, en la segunda ronda de conversaciones a tres bandas para cerrar las cuestiones mas espinosas de un eventual acuerdo de paz.

"Ha comenzado otra ronda de negociaciones en Abu Dabi", ha confirmado el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, que ejerce como negociador jefe ucraniano en los contactos.

Según ha añadido en un mensaje en redes sociales, la primera parte del proceso de negociación se realiza a tres bandas, entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. "A continuación, se trabajará en grupos separados por vías específicas, tras lo cual se prevé una sincronización conjunta de posiciones", ha detallado.

Umerov ha reivindicado que la delegación ucraniana sigue "claras directrices" del presidente, Volodimir Zelenski, para lograr una paz digna y duradera y mantiene informado al mandatario sobre el progreso de cada etapa de las negociaciones.

Este mensaje tiene que ver con las críticas lanzadas desde Kiev y la Unión Europea a que Rusia no se toma en serio las conversaciones y que su propia delegación no tiene línea directa con el presidente ruso, Vladimir Putin, lo que obstaculiza lograr avances reseñables.

La capital emiratí ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra, incluida la exigencia de Rusia de mantener el control de la región del Donbás, parcialmente ocupado por tropas rusas en el marco de la invasión.

