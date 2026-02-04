PNV no prevé modificaciones en el decreto de escudo social y lo apoyará tras "la salvaguarda" a pequeños propietarios

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, no prevé que haya nuevas modificaciones en el decreto de escudo social y lo apoyará tras "la salvaguarda" a pequeños propietarios que tengan una sola vivienda de alquiler, pactada con el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha destacado que, "sobre todo pensionistas", se estaban viendo en "la imposibilidad de echar a las personas que no pagaban" la renta.

Los jeltzales llegaron este pasado martes a un acuerdo con el Ejecutivo para ampliar el escudo social a propietarios con una sola vivienda en alquiler.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Vaquero ha señalado que el Grupo Vasco votará a favor del escudo social después de haber negociado con el Gobierno que se produzca esa "salvaguarda". "Tenemos que tener en cuenta que los pequeños propietarios muchas veces caen en situaciones de vulnerabilidad porque no se les paga la renta, y viven también de la compensación de esa pensión gracias a la renta por el alquiler de esa vivienda", ha añadido.

Además, ha destacado que, cuando propusieron esa medida, "se estaba dificultando que otras personas, otras familias pudieran alquilar una vivienda", ya que, "de rebote, como efecto colateral, lo que estaba pasando es que, por esta inseguridad o esta percepción de inseguridad por los casos que se estaban dando, muchas personas no ponían en alquiler la vivienda".

Preguntada por si temen que pueda haber nuevas modificaciones en el decreto por parte del Gobierno, ha dicho que este "ya está aprobado por el Consejo de Ministros y lo que queda es convalidarlo o no convalidarlo".

"En estos momentos, no puede haber modificaciones dentro del decreto ley que ya ha aprobado el Consejo de Ministros. Y lo que creemos es que el escudo social de la vivienda no la tienen que asumir los propietarios y mucho menos los pequeños propietarios", ha insistido.

"EN EL MISMO SACO"

Maribel Vaquero ha lamentado que se haya "intentado meter a todos los propietarios en el mismo saco, tanto a pequeños como a grandes propietarios, y no tienen la misma realidad y no sufren la misma realidad".

"Por ello, esta denuncia que hemos tenido de numerosos pequeños propietarios, sobre todo pensionistas, que estaban viendo cómo la imposibilidad de echar a las personas que no pagaban de sus casas y no cobrar ese alquiler, les estaba generando verdaderos problemas y estaban cayendo en vulnerabilidad", ha manifestado.