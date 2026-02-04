HRW pide un frente democrático para preservar el orden internacional ante amenazas de Trump, China y Rusia

La ONG Human Right Watch (HRW) ha hecho un llamamiento en su informe anual a formar una "alianza estratégica" para preservar el orden internacional basado en normas, ante el "punto de inflexión" vivido en 2025 y la amenaza que supone el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y por "otros líderes autocráticos".

"Bajo la presión implacable del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el embate incesante por parte de China y Rusia, el orden internacional basado en normas se está haciendo añicos, y podría arrastrar consigo la arquitectura en la que se han apoyado las defensoras y defensores de Derechos Humanos para avanzar normas y proteger libertades", expresa el director ejecutivo de HRW, Philippe Bolopion, en el ensayo introductorio del informe Mundial 2026 de la organización.

Bolopion, que califica el año 2025 como "un punto de inflexión", asegura que en apenas 12 meses la Administración Trump "ha impulsado una ofensiva amplia contra pilares clave de la democracia estadounidense y del orden global basado en normas".

"Alegando que existe un riesgo de 'borrado de civilización' en Europa y apelando a clichés racistas para calificar a poblaciones enteras como no bienvenidas en Estados Unidos, la Administración Trump ha adoptado políticas y retóricas que se alinean con la ideología del supremacismo blanco", asegura el informe.

Aunque defiende que el Gobierno estadounidense tiene autoridad para establecer controles más rigurosos en las fronteras del país, reitera que "no puede denegar las garantías de debido proceso legal a solicitantes de asilo, maltratar a migrantes indocumentados ni discriminar ilegalmente" a las personas.

Por otro lado, resalta que Trump ha atacado la independencia judicial; ha utilizado el poder del gobierno para intimidar a oponentes políticos, a medios de comunicación o abogados, mientras que ha impulsado una política exterior basada en el "desprecio explícito" a sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y a las instituciones multilaterales.

"La política exterior de Trump ha socavado los cimientos del orden basado en normas que busca promover la democracia y los derechos humanos. Trump se ha jactado de que no 'necesita el derecho internacional' como límite, sino únicamente su 'propia moral'", señala Bolopion.

Dos ejemplos que pone de ello son la "política de apoyo casi incondicional a Israel" pese a los procedimientos judiciales en instancias internacionales por denuncias de presunto genocidio en la Franja de Gaza, así como su posición sobre la guerra de Ucrania, donde en las conversaciones de paz Washington ha presionado a Kiev para ceder amplias franjas de su territorio y ha restado importancia a "la responsabilidad de Rusia por violaciones graves".

VOTO, INMIGRACIÓN Y ASILO

El capitulo relativo a Estados Unidos del Informe Mundial 2026 se centra principalmente en retrocesos en materia de derecho al voto, políticas migratorias, libertad de expresión, derechos de las mujeres --incluyendo el aborto--, así como protección para la comunidad LGTBIQ+, el derecho a la privacidad o regulaciones sobre medioambiente.

Entre las medidas tomadas durante el segundo mandato de Trump destaca su intención de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución desde el siglo XIX, con el objetivo de limitar este derecho a los hijos de inmigrantes en situación irregular.

La Administración Trump también ha impulsado medidas para restringir el voto, incluyendo eliminar el voto por correo y las máquinas de votación en medio de sus constantes denuncias de presunto fraude electoral en las elecciones de 2020, en las que se impuso el expresidente Joe Biden.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump también ha impulsado arrestos masivos contra inmigrantes, principalmente negros y latinos, violando el debido proceso y "fomentando el miedo" entre la población migrante. La Justicia ha paralizado cientos de "procesos abusivos", como intentos de deportar a menores no acompañados a países como Guatemala.

En este contexto, el Gobierno federal ha revocado una normativa que limitaba este tipo de redadas en "lugares sensibles", como escuelas, hospitales o iglesias, mientras que también ha recurrido a la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, para acelerar la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador vinculados presuntamente a redes criminales, una legislación invocada solo tres veces por cuestiones relacionadas con la guerra.

Estas redadas "innecesariamente violentas y abusivas" llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que a menudo van enmascarados, han desatado violentas protestas en el país. En muchos casos, la respuesta de las fuerzas del orden a las manifestaciones "violaron la libertad de expresión y el derecho de reunión e implicaron un uso excesivo y, en muchos casos, totalmente injustificado, de la fuerza".

Asimismo, ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en estados liderados por el Partido Demócrata "con el pretexto de combatir la insurrección y la delincuencia" pese a las bajas tasas de criminalidad. La Administración también ha revocado el Estatus de Protección Temporal a decenas de nacionalidades.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MUJERES Y DERECHOS LGTBIQ+

Durante el mandato de Trump, numerosos estudiantes universitarios inmigrantes han sido detenidos y sometidos a procedimientos de deportación debido a sus posturas políticas, en particular por su apoyo a los derechos del pueblo palestino.

Por otro lado, la Administración actual ha impulsado recortes en programas de salud reproductiva; ha cancelado programas de diversidad, igualdad e inclusión, mientras que también ha prohibido el lenguaje relacionado con el género y ha impuesto una medida para solo reconocer dos géneros, además de excluir a las personas trans del Ejército.

En ese paquete de medidas también se incluyen restricciones al acceso a baños para personas trans en las escuelas y otro tipo de políticas impulsadas por estados republicanos, en connivencia con el Gobierno, como vetar el debate sobre la orientación sexual en las aulas y restringir el acceso a atención médica y psicológica a personas de la comunidad LGTBIQ+.

El informe se hace eco además de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura global; del desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de los recortes en ayuda exterior estadounidense, que ha

Trump también ha sacado a Estados Unidos de foros multilaterales cruciales para la protección global de los Derechos Humanos y ha retenido las cuotas asignadas a Naciones Unidas, lo que socava la capacidad de la ONU para apoyar adecuadamente sus programas, las operaciones humanitarias y las misiones de mantenimiento de la paz.

Por último, HRW subraya que los ataques militares contra pequeñas embarcaciones en el Caribe, matando a presuntos narcotraficantes, "constituyeron ejecuciones extrajudiciales manifiestamente ilegales", según el Derecho Internacional.

Con todo, el informe deja claro que "la búsqueda de chivos expiatorios raciales", así como el despliegue de la Guardia Nacional; las "repetidas represalias contra supuestos enemigos políticos y exfuncionarios" que critican sus políticas o sus intentos de "neutralizar los controles democráticos", demuestran el "decidido giro hacia el autoritarismo en Estados Unidos".