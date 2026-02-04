El presidente de Portugal valora aplazar su visita a España debido a la borrasca Leonardo

La agenda del presidente de Portugal en España ha quedado supeditada a los informes meteorológicos y a una conversación telefónica pendiente entre los jefes de Estado de ambos países, pues el impacto de la borrasca Leonardo continúa alterando el desarrollo de actividades diplomáticas programadas en la Península. De acuerdo con Europa Press, Marcelo Rebelo de Sousa y el rey Felipe VI prevén dialogar este jueves para decidir si la visita oficial al Palacio Real prevista para el día siguiente puede celebrarse o debe posponerse nuevamente, ante la persistencia de lluvias intensas y vientos asociados a este frente climatológico.

Según publicó Europa Press, la situación generada por Leonardo ha causado incidencias relevantes en España y Baleares. El servicio meteorológico nacional, Aemet, anticipó que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 400 litros por metro cuadrado en zonas montañosas de Cádiz y Málaga. Además, se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en gran parte del país y los archipiélagos, lo que representa riesgos de daños materiales como la caída de ramas, árboles y otros objetos.

La conversación telefónica entre Rebelo de Sousa y Felipe VI servirá para analizar la evolución del fenómeno y acordar si el viaje oficial, que ya había sido reprogramado tras un aplazamiento anterior por motivos médicos, se mantiene según lo previsto. De confirmarse una nueva postergación, se trataría del segundo cambio en la agenda diplomática lusoespañola en el marco de esta visita. El anterior se vinculó a la intervención de urgencia que el presidente portugués debió enfrentar a mediados de diciembre por una hernia, situación que le impidió cumplir entonces con el compromiso asumido.

Europa Press detalló que el propósito de la visita consiste en un recibimiento oficial con honores militares a Rebelo de Sousa por los reyes de España en el Palacio Real. Tras este acto institucional, se contempla una reunión privada entre el monarca y el presidente portugués, seguida de un almuerzo en su honor ofrecido por Felipe VI y la reina Letizia. El avance del temporal determinará la viabilidad o cancelación de estas actividades.

Las condiciones meteorológicas a causa de Leonardo se suman a las experiencias recientes de Portugal ante otro fenómeno adverso: el país vecino declaró el estado de emergencia tras el paso de la borrasca Kristin, que provocó la muerte de cinco personas y numerosos daños a infraestructuras y servicios básicos, como carreteras y suministro eléctrico. Según consignó Europa Press citando fuentes gubernamentales portuguesas, los efectos de Kristin fueron definidos como "brutales" para la región Centro, por lo que Portugal estudia solicitar ayuda al fondo de solidaridad europeo para reconstruir las áreas afectadas.

Por su parte, Aemet informó que, pese a que la borrasca Leonardo comenzaría a perder intensidad desde el viernes, se pronostica la llegada de un nuevo frente atlántico durante el sábado. Este escenario podría acarrear nuevamente precipitaciones persistentes y renovados vientos intensos, lo que sostiene la incertidumbre sobre el desarrollo de agendas oficiales y la seguridad en múltiples regiones de la Península.

La decisión sobre la visita diplomática también coincide con el proceso electoral en Portugal, previsto para dos días después del encuentro programado en Madrid. Según reportó Europa Press, esta cita se produce en la antesala de la segunda vuelta para elegir al sucesor de Rebelo de Sousa, donde el candidato socialista António José Seguro enfrentará al representante del partido Chega, André Ventura.

Marcelo Rebelo de Sousa, quien ocupa la presidencia portuguesa desde 2016, ha mantenido relaciones frecuentes y cordiales con el rey de España a lo largo de su mandato. Europa Press remarcó que ambos han compartido encuentros en eventos internacionales como las cumbres iberoamericanas y el foro COTEC. Visitas e invitaciones oficiales entre ambos países refuerzan este vínculo, como la ocasión en que Rebelo de Sousa recibió personalmente a la princesa de Asturias en Lisboa durante su primer viaje al extranjero, en julio de 2024.

Mientras se define el desenvolvimiento de Leonardo y se concretan las medidas necesarias para salvaguardar a la población, numerosas actividades institucionales y civiles permanecen condicionadas por la evolución del temporal, que ha colocado la atención de las autoridades en prioridades inherentes a la seguridad y la coordinación binacional ante eventos de carácter extraordinario.