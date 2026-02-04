El ministro Bolaños llama "tecnocasta" a Musk

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló que es necesario confrontar a compañías tecnológicas multinacionales que priorizan sus intereses económicos sobre la protección de la infancia y la convivencia democrática. Según consignó el medio, Bolaños aseguró que el Gobierno español impulsa medidas legislativas que pretenden limitar el acceso de menores de edad a plataformas digitales, ubicando el debate entre los beneficios económicos de grandes empresas y la salvaguarda de los derechos de niños y adolescentes en España.

De acuerdo con la información publicada, Bolaños enfatizó que su departamento ha sido el responsable de promover la futura ley de protección de los menores en entornos digitales. Dicha propuesta normativa lleva ya dos años en tramitación parlamentaria, y el ministro expresó que se espera la constitución inminente de una ponencia parlamentaria que aborde el asunto, en busca de que el consenso social que existe en el país se traduzca en apoyo político efectivo para aprobar la ley.

El medio detalló que, en el marco del anuncio realizado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, Bolaños ofreció declaraciones en la inauguración de la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. El ministro explicó que el texto legal presentado por el Gobierno establece, en su estado actual, la necesidad de contar con el consentimiento parental para el acceso a plataformas digitales entre los 14 y 16 años. Sin embargo, tras el pronunciamiento de Sánchez, la postura oficial se inclina hacia una prohibición total a menores de 16 años, cuestión que se discutirá en detalle en la próxima fase parlamentaria.

En cuanto a la reacción internacional frente a la iniciativa española, la cobertura periodística indica que Elon Musk, propietario de la red social X (anteriormente Twitter), calificó al presidente Sánchez de "tirano" y "traidor" por la propuesta. Ante estas declaraciones, Bolaños acusó a Musk de pertenecer a la "tecnocasta", término con el que se refirió a los grandes empresarios tecnológicos a los que responsabilizó de atentar contra derechos fundamentales y el marco democrático mediante la imposición de sus intereses económicos.

El ministro explicó que, a lo largo de los años, "milmillonarios engordaban a sus siervos políticos para que llevaran a cabo programas de recorte de derechos, de ataques a la convivencia, a la democracia". Según citó el medio, añadió que actualmente, esa "tecnocasta" participa de manera directa en el debate público y la política, generando amenazas para el respeto social, la convivencia y los derechos ciudadanos.

Bolaños mencionó que el dilema se centra en la elección entre "milmillonarios que amenazan" el tejido democrático y "políticos progresistas" dispuestos a enfrentar esta presión, destacando la figura de Pedro Sánchez como ejemplo de liderazgo en la defensa de los intereses de la población, reportó la fuente informativa.

Además, el ministro destacó que la iniciativa legal para limitar el acceso de los menores a las redes no supone únicamente un ajuste normativo, sino una respuesta firme contra las empresas tecnológicas caracterizadas por anteponer el lucro sobre la salud y la educación de los jóvenes. Según indicó el propio funcionario, debe implementarse una acción contundente frente a compañías tecnológicas internacionales dedicadas a obtener beneficios económicos sin prestar atención al bienestar infantil.

La propuesta legislativa promovida por el Ejecutivo volverá a discutirse próximamente en sede parlamentaria, donde se buscará formalizar el consenso político que, según Bolaños, ya existe a nivel social respecto a la protección de los menores en el entorno digital. El futuro de la ley dependerá del respaldo que reciba en el Congreso, en un contexto de tensión creciente con grandes referentes de la tecnología internacional, detalló el medio.