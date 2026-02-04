EEUU asegura que busca "el fin de las atrocidades" y afirma que la Junta de Paz juega un papel "complementario"

Las autoridades diplomáticas destacaron durante un encuentro en Washington la existencia de un documento pactado entre Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que se presentará a las partes enfrentadas en Sudán para intentar instaurar una tregua humanitaria. De acuerdo con Europa Press, el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, precisó que si las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el Ejército sudanés aceptan el texto, se prevé la retirada de combatientes en ciertas zonas y el paso sin restricciones de ayuda humanitaria en el país, que registra millones de personas desplazadas desde el inicio del conflicto en abril de 2023.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que sus esfuerzos se centran en impulsar una salida diplomática que detenga “el fin de las atrocidades” en Sudán. Según indicó Europa Press, fuentes del Departamento de Estado subrayaron que la Junta de Paz, encabezada por Donald Trump y recientemente constituida, tiene un rol que actúa en paralelo a otras iniciativas vigentes enfocadas en alcanzar un acuerdo de paz. Las mismas fuentes citaron las palabras de Trump: “En Sudán están teniendo lugar atrocidades tremendas”, y resaltaron el llamado de líderes internacionales para que Trump utilice su influencia en busca de una resolución rápida al conflicto.

Estados Unidos reafirmó su voluntad de coordinarse con países de Oriente Próximo como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto para lograr estabilidad y poner fin a la violencia, además de buscar la colaboración con socios de la región y organismos multilaterales. De acuerdo con el reporte de Europa Press, el Departamento de Estado enfatizó que la Junta de Paz cumple funciones “complementarias” respecto a los esfuerzos diplomáticos promovidos por Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU. Actualmente, la Junta de Paz cuenta con 27 miembros fundadores; entre los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, únicamente Estados Unidos integra este nuevo organismo, junto con dos Estados miembros de la Unión Europea.

El documento acordado por el Cuarteto —Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y EAU— será sometido a consideración de las fuerzas involucradas en Sudán y, si obtiene la aprobación requerida, se remitirá posteriormente al Consejo de Seguridad de la ONU, informó el portal Sudan Tribune, citado por Europa Press. La propuesta contempla la desmilitarización de áreas estratégicas y la implementación de medidas para permitir el libre acceso de asistencia humanitaria. La intervención en el encuentro de Tom Fletcher, jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, quedó marcada por su descripción de la gravedad de la crisis: “Demasiado. Demasiados días de hambruna, atrocidades brutales, vidas desarraigadas y destruidas. Mujeres y niñas sufriendo una violencia sexual aterradora”, declaró Fletcher durante la reunión.

Fletcher recalcó que el objetivo compartido entre la ONU y otros actores internacionales es garantizar la entrega sin trabas de ayuda humanitaria para las comunidades más necesitadas, según reportó Europa Press. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para respaldar y asegurar la rendición de cuentas ante cualquier violación de una eventual tregua. Además, se fijó como plazo el inicio del Ramadán, en aproximadamente dos semanas, con la meta de alcanzar avances tangibles en la reducción de hostilidades y en la distribución de socorros.

El respaldo a la mediación del Cuarteto quedó explícito en las palabras de Fletcher, quien manifestó el apoyo total de Naciones Unidas a la búsqueda de una tregua y a la desmilitarización de zonas clave, acciones que deberán acompañarse de una rápida ampliación de la asistencia humanitaria, según recogió Europa Press. Para sustentar estas actividades, se creó un fondo de recaudación de fondos. Según el diario emiratí The National, Emiratos Árabes Unidos comprometió 500 millones de dólares (alrededor de 433 millones de euros) y Estados Unidos se comprometió con 200 millones de dólares (alrededor de 170 millones de euros). El objetivo general del fondo se estableció en 1.500 millones de dólares (unos 1.270 millones de euros).

El conflicto armado en Sudán se originó tras desacuerdos sobre la integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército nacional. Estos desacuerdos, señaló Europa Press, provocaron el colapso del proceso de transición iniciado tras el derrocamiento en 2019 del gobierno de Omar Hasán al Bashir y agravado por el golpe militar que destituyó a Abdalá Hamdok en 2021. La guerra, en la que han intervenido varios países apoyando a distintos bandos, ha convertido la situación humanitaria en Sudán en una de las emergencias más graves del mundo, con millones de personas desplazadas, una amplia propagación de enfermedades y una situación crítica de infraestructuras dañadas que dificultan la atención a la población.

Europa Press reportó que la situación crítica ha motivado el impulso de coaliciones diplomáticas regionales y el respaldo de entidades multilaterales, que buscan facilitar negociaciones, asegurar la protección de civiles y canalizar el apoyo financiero de urgencia necesarios para atender la crisis. Dentro del marco descrito, la colaboración internacional se perfila como una condición para lograr el cese al fuego y la llegada de ayuda humanitaria, subrayando la necesidad de reforzar mecanismos de monitoreo y de garantizar la asistencia eficaz ante el conflicto y sus devastadoras consecuencias para la población sudanesa.