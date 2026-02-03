Zelenski tras nuevo ataque ruso a la energía: "sin presión a Rusia no terminará la guerra"

Kiev, 3 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recriminó este martes al Kremlin que haya elegido el período más frío en lustros en Ucrania para volver a atacar el sistema energético del país, y ha declarado que a menos que se incremente la presión sobre Rusia no será posible poner fin a la guerra.

"Sin presión a Rusia no terminará. Ahora mismo Moscú elige el terror y la escalada, y es por eso que se requiere máxima presión", dijo Zelenski en redes sociales sobre el ataque, en el que, según el mandatario, Rusia empleó más de 70 misiles y unos 450 drones.

El líder ucraniano reclamó asimismo que se envíen más sistemas de defensa aérea a Ucrania para que pueda defenderse de ataques como el de la madrugada, que es el primero que Rusia dirige contra el sector energético ucraniano desde que declarara una tregua en este tipo de bombardeos el pasado jueves por la tarde.

El ataque masivo ruso de este martes tiene lugar cuando en Ucrania se registran temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero, y en la víspera de que Ucrania, Rusia y EE.UU. reanuden el miércoles en Abu Dabi las reuniones trilaterales de paz que empezaron el mes pasado en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Según el ministro ucraniano de Energía, Denís Shmigal, Rusia ha atacado en este último bombardeo centrales termoeléctricas que suministran energía a Kiev, Járkov y Dnipró, tres de las urbes ucranianas más pobladas. EFE

(foto)