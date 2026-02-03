Soür, hijo del reguetonero Yandel, trae al mercado musical latino el género del 'rage'

San Juan, 3 feb (EFE).- Soür, hijo del legendario reguetonero puertorriqueño Yandel, se abre paso en la industria musical con su primer sencillo, 'Everyday', en el que apuesta por el género del 'rage', conocido en Estados Unidos pero inédito en el mercado latino.

"Es como trap con rock, punk, una mezcla de muchas cosas. Estoy trayendo esto en lo latino. Es un género nuevo que quiero, literal, tratar de crear, que no existe. Yo lo quiero llamar rabia", dijo a EFE Adrián Veguilla Espada, nombre de pila de Soür, de 24 años.

Según explicó el novel artista y productor musical, el 'rage' es el estilo musical con el que ha destacado a nivel mundial Travis Scott, así como otros intérpretes de ese movimiento norteamericano como Lili Uzi, Trippie Redd, Playboi Carti, Ken Carson y el fallecido XXXTentacion.

"No hay nadie, al menos latino, que esté haciendo esto", afirmó Soür, quien fusionando el punk con lo electrónico y urbano promociona el primer sencillo de varios que espera lanzar este año.

El 'rage' ha sido proyectado como un género que comprende de un ambiente de espectáculo de alta energía y caótico, en el que en ocasiones el público se reúne al pie del escenario en los conciertos y se lanza uno contra otro.

"Quise inventar mi propia vuelta. Quería inventarme un género, y como vi esa oportunidad de hacerlo en español, pues siento que voy a mezclar el 'rage' con el reguetón y hacer otras cosas", detalló.

Su nombre artístico, que significa agrio en castellano, surgió un día que andaba con su famoso padre en la cocina de su residencia y su progenitor le dijo que tenía que buscarse un mote. Entonces, vio un dulce que contenía la palabra 'sour' y se lo apropió.

"Me gusta el sabor 'sour', agrio. Lo mezclé con la música que estaba produciendo, porque tengo una voz bien ronca y las pistas que estoy proyectando es con electrónico, punk y trap", explicó.

Los primeros pasos del menor de los dos hermanos Veguilla Espada fue en la producción musical y composición en álbumes de su padre como 'The One' (2019), 'Quién Contra Mí 2' (2020) y 'ELYTE' (2024), así como las canciones 'Rey', de Yandel y Eladio Carrión, y 'Cómo es que se hace', de Yandel y Latin Mafia.

Sin embargo, Soür sintió que "quería evolucionar como productor" y comenzar su carrera como artista solista componiendo y produciendo sus propias canciones.

"Trabajo bien diferente a lo que hace mi papá. En algún momento haré reguetón y seguiré los pasos de la sangre, pero también tengo un movimiento, algo mío, y así la gente no pueda compararme con él", apuntó sobre su progenitor, quien se dio a conocer por el dúo Wisin y Yandel. EFE

