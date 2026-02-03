Agencias

Sanidad de Gaza: Israel solo permitió a 12 palestinos entrar anoche a Gaza por Rafah

Gaza, 3 ene (EFE).- Israel solo permitió anoche ingresar en la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah a 12 de los 50 palestinos cuya entrada estaba prevista durante la primera jornada de la reapertura del paso, que conecta Gaza con Egipto, según informó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Tras casi dos años de bloqueo israelí, el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio ayer, lunes, luz verde para que el cruce volviera a estar operativo, pero solo para el paso de gazatíes.

Se esperaba que las autoridades dejaran regresar a un primer grupo de 50 palestinos, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños que salieron de Gaza al inicio de la ofensiva para recibir tratamiento médico. EFE

