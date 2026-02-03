Rutte denuncia la falta de seriedad de Rusia al atacar Kiev mientras negocia la paz

“Ucrania necesita garantías sólidas de seguridad”, señaló el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al intervenir ante la Rada Suprema en Kiev en el contexto de las actuales negociaciones de paz que involucran a Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi. De acuerdo con lo que publicó el medio Europa Press, el dirigente de la Alianza Atlántica advirtió que para que cualquier cese de hostilidades sea efectivo y duradero, Ucrania debe contar con un respaldo internacional contundente que disuada nuevos intentos de agresión rusa en el futuro. La declaración de Rutte coincidió con un nuevo ataque nocturno ruso contra infraestructuras energéticas en territorio ucraniano.

Europa Press consignó que el viaje de Rutte a la capital ucraniana no había sido previamente anunciado. Frente al Parlamento ucraniano, reiteró que la OTAN mantiene firme su apoyo al país dirigido por Volodímir Zelenski y subrayó que, pese a “otros acontecimientos globales” que han generado preocupación en el escenario internacional, la atención del bloque militar occidental sigue enfocada en la agresión rusa. Recordó que poner fin a la invasión representa una cuestión esencial tanto para la seguridad de Ucrania como para los intereses de la propia Alianza Atlántica.

Rutte denunció la situación generada por la ofensiva de Moscú mientras se desarrollaban conversaciones diplomáticas en Emiratos Árabes Unidos, en las que también participaron delegaciones de Estados Unidos y Ucrania. “Los ataques rusos como los de anoche no demuestran seriedad respecto a la paz”, dijo Rutte, citado por Europa Press. El secretario general de la OTAN situó estas acciones como una evidencia de que las negociaciones enfrentan grandes obstáculos y puso en duda la disposición de Rusia para llegar a un acuerdo genuino.

Durante su intervención, Rutte recordó los diversos envíos de armamento y apoyo militar proporcionados hasta la fecha por países de la OTAN a Ucrania. Destacó que la ayuda continuará, reiterando que este esfuerzo colectivo es clave tanto para el presente de la defensa ucraniana como para el futuro de la estabilidad regional. El dirigente holandés recalcó la importancia de que cualquier paz alcanzada no sea un mero documento, sino que cuente con un respaldo práctico que permita a “los hijos y nietos de Ucrania crecer en libertad y sin temer una nueva agresión”. Según informó Europa Press, Rutte remarcó la relevancia de las garantías sólidas de seguridad como tema central en la reciente reunión de la Coalición de Voluntarios realizada en París el 6 de enero.

Como parte de las posibles garantías, el secretario general de la OTAN mencionó iniciativas como el despliegue de tropas de algunos países europeos y la disposición de Estados Unidos a actuar como respaldo militar frente a un eventual ataque ruso futuro. Insistió en que “las garantías de seguridad deben ser sólidas”, pues la resolución del conflicto con Rusia implicará, según sus palabras, “decisiones difíciles” y los ucranianos deben tener la certeza de que “no existe el riesgo de que todo ello se repita”, en alusión a las pérdidas humanas y materiales sufridas durante la invasión.

En su intervención, Rutte también aludió a la experiencia previa de Ucrania con acuerdos como el Memorándum de Budapest y el Acuerdo de Minsk, los cuales, desde la perspectiva de Kiev, no impidieron las agresiones rusas. En ese sentido, enfatizó, citado por Europa Press, que la población ucraniana necesita confiar en que esta vez la estabilidad futura “sea duradera no porque se firmen papeles, sino porque hay poder real que la respalda”.

El secretario general de la OTAN cerró su discurso ante la Rada Suprema reafirmando el compromiso del bloque con Ucrania a largo plazo. Llamó a la resiliencia de la sociedad ucraniana: “Sé que el invierno es frío, pero la primavera llegará. Manténganse fuertes. Sé que lo harán”, reportó Europa Press. La declaración sirvió como mensaje de ánimo dirigido tanto a las autoridades como a la población civil ante la continuidad del conflicto y la incertidumbre respecto a los avances en las negociaciones diplomáticas en curso.

Durante la jornada, se destacó que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump y su equipo, muestra determinación en buscar el fin del derramamiento de sangre a través del respaldo de sus aliados y conversaciones directas con las partes en conflicto, según lo citado por Europa Press. Rutte valoró este avance, catalogando como relevante el hecho de que las negociaciones directas estén “en marcha”, aunque insistió en que los recientes episodios de violencia disminuyen la confianza en la voluntad de Moscú para llegar a una resolución pacífica.

En este contexto de tensiones renovadas debido a los ataques rusos mientras se sostienen tratativas de alto nivel para la paz, el dirigente de la OTAN puntualizó que restablecer la confianza internacional en la estabilidad de la región requiere tanto de garantías palpables para Ucrania como del mantenimiento de una presión constante sobre Rusia por parte de la comunidad internacional, según reportó Europa Press. El futuro de los acuerdos y de la seguridad ucraniana, añadió, dependerá de la solidez y el alcance de los compromisos que respalden cualquier arreglo alcanzado.