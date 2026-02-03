Pezeshkian abre la puerta a unas negociaciones "justas" con EEUU en medio de las amenazas de Trump

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que ha dado instrucciones para iniciar negociaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, siempre y cuando tengan lugar en "un contexto propicio" y "libre de amenazas y expectativas irrazonables", ante las amenazas de Washington sobre un ataque militar y las exigencias para que Teherán abandone totalmente su programa nuclear y balístico.

Pezeshkian ha señalado en un mensaje en redes sociales que ha "dado instrucciones" al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, para que "siempre que exista un entorno propicio, libre de amenazas y expectativas irrazonables", se entable un proceso de negociaciones "justas y equitativas", que han de estar además "guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia".

"Estas negociaciones deben ser llevadas a cabo en el marco de nuestros intereses nacionales", ha insistido el mandatario iraní, que ha reseñado además que la decisión ha sido tomada "ante las solicitudes de gobiernos amigos de la región para responder a la propuesta de negociaciones" por parte de Trump, a raíz de los últimos contactos diplomáticos entre Irán y países de Oriente Próximo para abordar el repunte de las tensiones.

El mensaje ha sido publicado después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, indicara el lunes que Teherán estaba "examinando" los detalles de "varios procesos diplomáticos" para abordar la situación, en un momento en el que Trump ha intensificado las amenazas contra Irán, que ha respondido alertando de que un ataque contra el país podría derivar en un conflicto regional.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Durante las últimas semanas, distintos altos cargos iraníes han hecho hincapié en la disposición de Teherán a retomar las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, si bien han exigido en todo momento que este proceso esté "libre de amenazas" y tenga lugar en un ambiente "respetuoso" y que dé acomodo a las reclamaciones legítimas del país asiático.

El propio Baqaei destacó el lunes que "el marco para las negociaciones sobre el asunto nuclear es claro y está basado en los tratados internacionales". "Nuestra base en este tema son los tratados internacionales y el Derecho Internacional", dijo, al tiempo que señaló que "el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear está reconocido, por lo que no se va a crear un nuevo marco".

Teherán ha mostrado además su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la ofensiva lanzada por Israel contra Irán en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018.

CONDICIONES DE TEHERÁN

De hecho, el mensaje de Pezeshkian ha sido publicado horas después de que Alí Shamjani, alto cargo del Consejo Supremo de Defensa Nacional y asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, recalcara que Teherán no aceptará que su uranio enriquecido almacenado sea trasladado al extranjero, una de las propuesta de Estados Unidos durante la última ronda de conversaciones.

"No hay motivos para sacar de Irán el material almacenado", sostuvo en una entrevista concedida a la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen, en la que apareció con traje militar. Así, reiteró que el programa nuclear iraní "es pacífico y se enmarca en las capacidades locales" y agregó que "el enriquecimiento al 60% puede ser reducido al 20% si les preocupa, pero deben ofrecer algo a cambio".

En este sentido, argumentó que la decisión de enriquecer uranio a este nivel busca principalmente "hacer frente a las conspiraciones enemigas" y "preparar las negociaciones y el diálogo". "Occidente quizá no entiende, o no quiere entender, que decimos que producir o poseer armas de destrucción masiva está prohibido por decreto religioso".

"Esto no es algo negociable y deriva de la visión de una autoridad religiosa, el líder de la Revolución y de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei", arguyó, en referencia al decreto firmado por él prohibiendo el desarrollo de armamento nuclear, uno de los pilares de las afirmaciones de Teherán de que este no es uno de sus objetivos, pese a las suspicacias expresadas por Estados Unidos, Israel y otros de sus aliados.

"Irán no busca obtener armas nucleares, no buscará armas nucleraes y no almacenará armas nucleares, pero la otra parte debe pagar un precio a cambio de esto", remarcó Shamjani, quien reconoció que la cantidad de uranio enriquecido almacenado "es desconocida" en estos momento debido a que "parte" está "bajo los escombros" a causa de los bombardeos israelíes y estadounidenses.

En este sentido, confirmó que "no hay por ahora una iniciativa en marcha para extraerlo, ya que es extremadamente peligroso", motivo por el que Teherán busca negociar con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) --con el que mantiene fuertes tensiones a raíz de la ofensiva de Israel-- para "lograr una estimación sobre la cantidad mientras se mantiene la seguridad y se evitan los riesgos".

Shamjani insistió en que Irán "ha confirmado y demostrado en repetidas ocasiones su disposición a unas negociaciones prácticas con Estados Unidos, únicamente, y no con ningún otro país", al tiempo que cargó contra el papel de los países europeos, dado que "quedó probado en la práctica que no pueden hacer nada" después de que Washington se retirara en 2018 del histórico pacto firmado tres años antes.

"Trump no les permite intervenir en estos asuntos", destacó el asesor de Jamenei, quien apuntilló además que las negociaciones, en caso de darse, estarán "limitadas" a Estados Unidos y "al asunto nuclear, sobre el que puede lograrse un acuerdo", descartando así abordar el programa balístico de Irán, que Estados Unidos también busca limitar, tanto en cantidad como en alcance.

Por ello, hizo hincapié nuevamente en que las conversaciones deben tener lugar "lejos de una atmósfera de amenazas y coacción" y que las partes "deben sentarse desde una posición de igualdad, iniciar negociaciones bilaterales basadas en lograr un entendimiento mutuo y evitar las demandas ilógicas e irrazonables". "Solo así será posible lograr un acuerdo", apuntó.

"Unas de las condiciones de las negociaciones es limitarla al asunto nuclear", indicó, al tiempo que recalcó que "si las negociaciones arrancan bajo las condiciones mencionadas, cumpliéndose los requisitos básicos de que no haya amenazas ni peticiones ilógicas, existe la posibilidad de reuniones directas e indirectas con la parte estadounidense".

Por último, alertó de que "cualquier ataque, sin importar cómo de pequeño sea" contra Jamenei generará "una crisis colosal, mayor de lo que otros puedan imaginar", antes de reseñar que el líder supremo del país "es el pilar esencial que hay que proteger con todas las capacidades disponibles" y ahondar en que Teherán estaría preparado para responder a cualquier ataque militar.