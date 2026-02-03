Palestina que volvió a Gaza por Rafah: "Nos interrogaron tres horas con los ojos vendados"

Jerusalén, 3 ene (EFE).- Umm Abdullah, una de las doce personas que regresaron ayer lunes a Gaza desde Egipto a través del paso de Rafah, denunció ya dentro de la Franja palestina que fue interrogada durante tres horas con los ojos vendados por las milicias palestinas de Abu Shabab, apoyadas por Israel.

La mujer hizo sus declaraciones a periodistas, entre ellos, de la egipcia Al Ghad TV y la palestina Al Quds, tras llegar a Gaza en autobús junto a otras ocho mujeres y tres niños, en el primer día de la apertura del paso de Rafah entre el enclave y Egipto para la circulación de personas desde hacía casi dos años -sin contar un breve periodo en enero de 2025-.

"Cuando llegamos a la terminal egipcia, nos dijeron que fuéramos con las autoridades israelíes. Los israelíes no dejaron nada para la gente; se llevaron todo, incluso los juguetes de los niños", se quejó Abdullah, según sus declaraciones publicadas por el canal con base en Egipto Al Ghad TV.

Cuando las autoridades israelíes acabaron su inspección, añadió, les llevaron en un autobús escoltado por dos vehículos a manos de miembros de la milicia gazatí de Abu Shabab, que actúa en la zona de Rafah, controlada totalmente por Israel, con el apoyo de las autoridades israelíes.

"Nos llevaron a la zona de Abu Shabab", dijo la mujer, donde, según añadió, les vendaron los ojos durante "dos o tres horas" mientras les interrogaban.

La mujer aseguró que les hicieron preguntas como "¿Por qué has venido a Gaza?" "¿Qué quieres?" "¿Por qué no quieres irte de Gaza?" y "Tienes que decirle a Hamás que deje de usar a la gente como escudos humanos".

El medio palestino Al Quds publicó un vídeo en el que se ve a las nueve mujeres y tres niños palestinos que entraron en el primer día de apertura de Rafah bajando del autobús -conducido por personal de ONU- que los llevó a Jan Yunis, localidad del sur de la Franja.

En el vídeo, se ve a varias mujeres, entre las que se distingue a Abdullah, abrazándose entre lágrimas a las personas que las estaban esperando la llegada del autobús.

Según relató, la mujer salió a Egipto hace más de un año para recibir tratamiento médico que debía ser de un mes o dos pero no se le permitió regresar hasta ahora.

Israel solo permitió anoche ingresar en la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah a 12 de los 50 palestinos cuya entrada estaba prevista durante la primera jornada de la reapertura del paso tras casi dos años de bloqueo israelí.

Se estima que hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas complejas en el enclave que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico, según las autoridades sanitarias palestinas.

De ese total de pacientes, 4.000 son enfermos de cáncer, otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440, casos potencialmente mortales, de acuerdo a la información de Sanidad. EFE