Obed Vargas, el mexicano salido de Alaska cumple el sueño de fichar por el Atlético

Washington, 3 feb (EFE).- Obed Vargas, nuevo fichaje del Atlético de Madrid, nació en Alaska (Estados Unidos), pero compite con la selección absoluta de México. A sus 20 años, es una de las grandes promesas del fútbol norteamericano y, además, hincha confeso rojiblanco desde niño.

Vargas, en las filas del Seattle Sounders desde 2021, fue elegido esta pasada temporada 2025 -la MLS se disputa por año natural- como el mejor jugador sub-22 de la liga.

Nació y se crió en la remota Anchorage, en el extremo noroeste del continente americano, marcada por inviernos largos y nevados, donde empezó a jugar al fútbol antes de mudarse a Seattle para unirse a la academia de la MLS.

"Crecer jugando al fútbol en Alaska es algo muy particular. No es como en otros sitios. No hay tantos equipos ni tanta competencia. Habrá cuatro o cinco equipos en todo el estado. Eso me mantuvo siempre con los pies en el suelo, me ayudó a ser humilde, porque sabía que era el mejor jugador allí, en Alaska, pero no sabía hasta dónde podía llevarme eso", dijo en una entrevista en Breakaway.

Fue en Anchorage donde se aficionó al Atlético de Madrid, coincidiendo con la final de Copa de Europa de 2014.

"El Atlético de Madrid siempre parte con desventaja. Me identifico con eso: venir de Alaska, tener que abrirme camino pasando por traslados, por un equipo de academia, el segundo equipo, la selección nacional… Creo que ha sido la mentalidad que me ha acompañado durante toda mi carrera", dijo Vargas.

Durante el Mundial de Clubes, Seattle y Atlético coincidieron en el mismo grupo, y Vargas tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, Antoine Griezmann, además de enfrentarse al equipo de sus sueños, que meses después se convertiría en su nuevo club.

La participación en el Mundial de Clubes fue la cima de un ciclo que empezó con la conquista de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022, un hito que solo habían alcanzado antes en Estados Unidos DC United en 1998 y LA Galaxy en el 2000.

Impulsados por su participación en el Mundial de Clubes, Seattle alcanzó la final de la Leagues Cup, donde Obed Vargas lideró un memorable triunfo por 3-0 ante el Inter Miami de Lionel Messi.

En ese momento, con solo una temporada más en su contrato, Vargas tenía decidido dejar atrás la MLS, donde había debutado con 15 años, para poner rumbo a Europa, rechazando las ofertas que también le llegaban de clubes mexicanos.

"Se han puesto en contacto (desde México), pero mi prioridad es ir a Europa. Mi contrato con los Sounders vence a finales de este año, así que si no ocurre antes, la idea es que se concrete al final de la temporada", dijo en una entrevista reciente con ESPN.

Centrocampista polivalente, con capacidad tanto para organizar el juego como para desempeñarse en funciones más defensivas, Vargas defendió el escudo de Estados Unidos con las categorías inferiores, pero luego decidió competir con México, el país de sus padres.

Si nada se tuerce, el joven centrocampista podría formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Vargas, de hecho, fue parte de la convocatoria de México para los amistosos disputados este mes de enero y jugó como titular en el duelo contra Panamá.

