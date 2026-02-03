Nieve, viento y oleaje activan avisos en 20 provincias y Ceuta con lluvias fuertes y persistentes en Galicia y Andalucía

El aviso naranja por riesgo de oleaje intenso afectará a las provincias de A Coruña y Pontevedra durante este martes 3 de febrero, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En su informe, la AEMET informó que estas áreas verán elevado el nivel de alerta, mientras otras zonas como Almería, Cádiz, Huelva, Lugo, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas permanecerán bajo aviso amarillo por el mismo motivo. Junto con los fuertes vientos previstos en litorales y el riesgo de precipitaciones, estas condiciones meteorológicas han puesto en alerta a buena parte del país.

La AEMET detalló que el temporal activará avisos por múltiples fenómenos meteorológicos en veinte provincias peninsulares más Ceuta, siendo Galicia y Andalucía los territorios con mayor probabilidad de lluvias intensas y persistentes acompañadas, en ocasiones, de tormenta y granizo menudo. Según publicó la agencia, el frente de inestabilidad se debe a la entrada de una masa de aire húmeda post-frontal, lo cual provocará cielos principalmente cubiertos y precipitaciones en gran parte del país, sobre todo en la vertiente atlántica, el oeste del Cantábrico, la zona de Alborán y los Pirineos.

En lo que respecta a los avisos por nieve, la AEMET señaló que Huesca, Zamora, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Ourense y la sierra de Madrid han sido catalogadas bajo aviso amarillo. Se prevé que la cota fluctúe entre los 900 y los 1.200 metros, resultando en acumulaciones significativas especialmente en las zonas montañosas del centro y norte peninsular.

El viento representa otro de los fenómenos destacados de la jornada, según consignó el medio oficial. Cádiz y Ceuta tendrán activado un aviso naranja por episodios de rachas intensas, mientras Huelva y otras regiones costeras quedarán en el nivel amarillo. En los litorales de Galicia y Andalucía, así como puntos del extremo este durante las primeras horas del día, el viento soplará desde los componentes sur y oeste con fuerzas localmente muy elevadas.

En las islas Canarias se pronostican intervalos nubosos con baja posibilidad de lluvias débiles, principalmente en el norte de las islas con mayor altitud, detalló la AEMET. Por su parte, la Península y Baleares mantendrán la atmósfera inestable a lo largo del día, permitiendo episodios de bancos de niebla en áreas montañosas y la presencia de brumas extensas al finalizar la jornada en la mitad suroeste.

Sobre la evolución térmica, el organismo meteorológico expuso que las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, salvo en el entorno del Ebro y en el tercio suroeste, donde apenas se percibirán variaciones. Las mínimas también bajarán en la fachada oriental y nordeste, aunque predominarán los valores estables en el resto del país. AEMET espera asimismo heladas ligeras en las zonas montañosas del norte y sureste, que serán moderadas especialmente en el Pirineo.

El viento dominante tomará distintas direcciones según la ubicación, informa la AEMET: el norte en Canarias, el oeste y suroeste en el tercio sur de la Península, predominando el sur y sudoeste en las restantes áreas, con tendencia a flojo y variable en el extremo nordeste. Además, se registrarían intervalos de viento fuerte y rachas muy intensas en las costas, especialmente de Galicia y Andalucía, además de afectarse Baleares y puntos orientales en las primeras horas.

La previsión indica que, durante el día, las precipitaciones se extenderán progresivamente hacia el suroeste peninsular tras la llegada de un nuevo frente, ampliando la posibilidad de lluvias a zonas donde inicialmente no se consideraban probables. En Galicia y en el oeste de Andalucía se esperan chubascos consistentes, mientras en áreas como Alborán se registrarán episodios localizados de precipitaciones intensas al final de la jornada.

El oleaje se mantendrá como uno de los riesgos principales, especialmente en la franja atlántica y andaluza, según alertó la AEMET. Las condiciones del mar derivadas de vientos intensos en la zona costera podrían afectar actividades marítimas y la seguridad de las poblaciones próximas al litoral. Como precaución ante el temporal, se recomienda seguir las indicaciones y avisos emitidos por las autoridades meteorológicas y de protección civil.

En resumen, gran parte de la Península y ambos archipiélagos se mantienen bajo estricta vigilancia meteorológica por el pronóstico de nevadas, episodios de viento intenso, lluvias prolongadas y oleaje elevado, tal como especifica la Agencia Estatal de Meteorología en su último reporte sobre las condiciones climáticas adversas de este martes.