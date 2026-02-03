NBC retransmitirá desde Alcatraz el prepartido del Super Bowl

Washington, 2 feb (EFE).- La cadena NBC retransmitirá este próximo domingo desde Alcatraz, al emblemática isla situada en la bahía de San Francisco (California), parte del prepartido del 'Super Bowl' que disputarán Seattle Seahawks y New England Patriots.

La cobertura del juego, el evento toelevisivo más seguido del año en Estados Unidos, empezará unas cinco horas antes del pitido inicial, con parte de la conexión desde esta isla, conocida como 'la Roca', que hasta 1963 albergó a peligrosos criminales y en la actualidad es museo y atracción turística.

Participarán de la retransmisión el dos veces ganador del 'Super Bowl' con los Patriots Rodney Harrison, así como el también dos veces campeón Tony Dungy, una como jugador de los Pittsburgh Steelers y la otra como entrenador de los Indianapolis Colts.

Alcatraz, que operó como cárcel entre 1934 y 1963, es administrada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y forma parte del imaginario popular debido a que, supuestamente, era imposible escapar.

Seahawks y Patriots disputarán este domingo el 'Super Bowl' LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, el hogar de los San Francisco 49ers.