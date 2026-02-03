Ministra de Sanidad: España muestra liderazgo en la OMS tras la salida de Estados Unidos

Ginebra, 3 feb (EFE).- España, que ha regresado 20 años después al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está mostrando liderazgo y defensa del multilateralismo en esta agencia tras la reciente salida de ella de Estados Unidos, subrayó en Ginebra la ministra española de Sanidad, Mónica García.

En los márgenes de la semana de reuniones del Consejo en la sede global de la agencia sanitaria, García afirmó a EFE que España, uno de los 27 miembros de la ejecutiva, también tendrá una importante voz "a la hora de defender la salud global y repensar el futuro de su nueva arquitectura".

"La OMS está viviendo un momento de crisis por la salida de Estados Unidos y la falta de financiación de algunos fondos, pero también es un momento de oportunidad en el que España está teniendo un papel absolutamente imprescindible", insistió la política del grupo izquierdista Más Madrid.

El objetivo es "reorganizar sabiendo que tenemos un 20 % menos de presupuesto" después de que se haya ido "un actor importante", aunque "el de mayor importancia es el multilateralismo y el Gobierno de España es el que más está empujando para que no perdamos esa visión", añadió.

La titular de Sanidad lamentó que Estados Unidos haya dejado la agencia de la que fue el mayor contribuyente, "en favor de un negacionismo absolutamente inexplicable", pero agregó que "es una oportunidad para evitar duplicidades y repensar cómo ser más eficientes".

García advirtió que en una hipotética pandemia unos Estados Unidos fuera de la OMS "también sufrirían el estar desconectados del entramado global" y recordó que la crisis de la covid-19 "dejó muchas lecciones, y la más fundamental, que ningún país y ninguna sociedad están a salvo si no lo estamos todos".

Recalcó que España está incrementando su aportación financiera a la OMS, frente a los recortes de muchos países, pero además "a nivel político estamos liderando y encabezando la defensa del multilateralismo en políticas de salud pública". EFE

(vídeo)