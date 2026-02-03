Agencias

Más de 400.000 extranjeros estudian en Rusia, en su mayoría de Asia Central, China e India

Guardar

Moscú, 3 feb (EFE).- El número de estudiantes universitarios extranjeros en 2025 en Rusia superó los 400.000, la mayoría de los cuales vinieron de países de Asia Central, China e India, informaron este martes medios rusos.

El 15,1 % de los alumnos extranjeros universitarios en 2025 eran kazajos; el 14,2 % turkmenos; 14,1 % chinos; 11,6 % uzbekos y el 9,7 % eran indios, alcanzando los 401.166 estudiantes, un 1,8 % más que el año anterior, publica el diario Kommersant basándose en información del Ministerio de Educación y Ciencia.

Otros países de Asia Central y el Cáucaso aportan porcentajes menores. Según el diario oficialista ruso, los estudiantes extranjeros conforman el 8,5 % de los alumnos universitarios en Rusia.

La mayoría, 67.921, se matriculan en estudios orientados hacia la medicina; 26.205 estudian economía; 21.279 estudian en áreas relacionadas con la administración de empresas; 16.639 odontología; y 14.142 pedagogía.

La gran parte se concentra en universidades de Moscú (98.976 personas), siguiéndole las instituciones académicas de San Petersburgo (36.790) y Tatarstán (17.591).

Según un decreto presidencial, para 2030 Rusia debe acoger al menos a medio millón de estudiantes extranjeros.

En comparación, Rusia está muy por detrás de otros países en número de alumnos universitarios extranjeros, cuando Estados Unidos cuenta con 1,1 millones, Canadá con 843.000 y Reino Unido con 759.000, como ejemplos.

Tampoco es buena la proporción rusa, de 250 alumnos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 2.100 de Canadá, 1.600 de Australia y 1.000 de Reino Unido.

Uno de los graves escollos del que advierten los expertos es el idioma, ya que las clases son principalmente en ruso, lo que al mismo tiempo atrae a los ciudadanos de países de la Comunidad de Estados Independientes, que incluye a la mayoría de repúblicas exsoviéticas..

Sin embargo, tampoco son persuasivas las trabas burocráticas, la deficiente infraestructura estudiantil, las dificultades con los visados y la vivienda, escribe Kommersant.

Antes del inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y las consecuentes sanciones internacionales impuestas contra Rusia, lo que también motivó a la cancelación de programas educativos entre Rusia y Occidente, 324.000 universitarios extranjeros cursaban estudios en Rusia, y de ellos 9.100 eran ucranianos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Starlink se asocia con Entel para expandir el internet satelital a las zonas rurales de Bolivia

El mandatario Rodrigo Paz anunció el inicio de operaciones de una firma tecnológica clave junto a la estatal Entel, habilitando servicios en localidades apartadas para impulsar conectividad, educación y salud, tras la aprobación de un decreto que promueve la inclusión digital

Starlink se asocia con Entel

Kirsty Coventry: "Entendemos la política, pero debemos mantener el deporte en un lugar neutro"

A tres días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, la presidenta del COI enfatizó que “los Juegos deben seguir siendo un espacio de inspiración y unidad frente a la creciente división global”, remarcando la neutralidad deportiva

Kirsty Coventry: "Entendemos la política,

Un tribunal de Túnez ratifica y eleva las penas contra destacados opositores acusados de "conspiración"

La justicia tunecina aumentó las sentencias de prisión hasta 35 años para figuras críticas del gobierno, incluido el exjefe parlamentario, mientras organizaciones opositoras denuncian que la medida busca silenciar voces disidentes y consolidar el poder del presidente Saied

Un tribunal de Túnez ratifica

Patrimonio Nacional reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez tras la restauración de seis falúas

Las históricas embarcaciones, restauradas durante nueve meses siguiendo estándares internacionales, vuelven a exhibirse para el público con una imagen renovada, tras una intervención destinada a preservar su valor artístico y cultural según expertos en conservación

Patrimonio Nacional reabre el Museo

Feijóo dice que el PP ya propuso en noviembre prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años

Feijóo insiste en que la iniciativa presentada por su formación incorpora controles reforzados, participación parental y mecanismos de verificación, mientras reclama al Partido Socialista destrabar el avance legislativo sobre regulación de plataformas digitales para adolescentes en el Congreso

Feijóo dice que el PP