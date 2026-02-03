Los Charros mexicanos suman primer triunfo a expensas de los Federales panameños

Guadalajara (México), 2 feb (EFE).- Los Charros de Jalisco, campeones del béisbol en México, derrotaron ese lunes por 11-4 a los Federales de Chiriquí panameños y conquistaron su primer triunfo en la Serie del Caribe que transcurre en Guadalajara.

Los Charros pegaron 7 hits, pero sacaron provecho del descontrol de los lanzadores panameños, que otorgaron 12 bases por bolas.

Los Charros abrieron una diferencia de 4-0 en la primera entrada con un 'Grand Slam' de Bligh Madris ante el lanzador abridor Paolo Espino, quien lució impreciso.

En el tercer acto, los mexicanos armando un racimo de siete anotaciones, una por jonrón de Julián Ornelas, una por doble de Willie Calhoun, dos por sencillo del colombiano Reynaldo Rodríguez y las demás consecuencia de bases por bolas.

El lanzador abridor de los Charros, Luis Iván Rodríguez, trabajó impecable en cinco entradas con dos hits permitidos. Fue sustituido en el sexto episodio por Jeff Ibarra, en una mala noche.

El relevista permitió sencillo de Austin Dennis y cuadrangular de Johan Camargo con el que los centroamericanos se acercaron 11-2.

Los relevistas panameños detuvieron el ataque de México, retiraron a 16 bateadores consecutivos, pero su ofensiva se mantuvo en silencio hasta que en la novena entrada anotaron dos veces, con sencillo de Ryan Burrowes, triple de Adrian Sugastey y hit de Joshwan Wright.

Por los Charros, Madris bateó un cuadrangular en tres turnos con cuatro empujadas; por los Federales, Camargo ligó un jonrón en cuatro veces al bate, con dos impulsadas.

El juego lo ganó Rodríguez y lo perdió Espino.

Después de dos jornadas, los Leones del Escogido dominicanos suman dos victorias. Charros y los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños tienen un balance de 1-1, en tanto los Tomateros y los Federales han perdido su único partido jugado.

Este martes se enfrentarán Federales con Tomateros y Charros con Cangrejeros de Santurce.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Charros 4 0 7 0 0 0 0 0 0 11 7 1

Federales 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 9 0

Ganó: Luis Iván Rodríguez (1-0)

Perdió: Paolo Espino (0-1)

Jonrones: Charros: Bligh Madrid y Julián Ornelas. Federales: Christian Bethancourt. EFE

