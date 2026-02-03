La secretaria de Estado para Iberoamérica de España visita Perú para reforzar diálogo

Lima, 2 feb (EFE).- La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno español, Susana Sumelzo, se reunió este lunes con el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri, en una visita para fortalecer el diálogo político entre ambos países y abordar "el complejo" contexto de la región.

La Cancillería peruana informó en un comunicado que Sumelzo y Denegri se reunieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Lima, donde ambos pudieron constatar "la excelente relación bilateral tanto en el ámbito político, económico y de cooperación", y sobre este último aspecto, se planteó la necesidad de coordinar un encuentro para ejecutar medidas.

Además, el Gobierno de Perú reiteró su apoyo en la preparación y realización de la próxima Cumbre Iberoamericana, que España organizará en noviembre de este año en su calidad de Secretaría pro tempore.

Mientras que la parte española valoró la activa participación de Perú en los esfuerzos orientados "a consolidar la agenda iberoamericana con un enfoque pragmático", indicó la Cancillería.

Ambas autoridades coincidieron en su apreciación respecto al contexto internacional complejo, destacando la importancia de la cooperación multilateral y del respeto a los principios del derecho internacional que orientan la acción de los Estados, intercambiando puntos de vista sobre los desafíos regionales y la necesidad de promover soluciones pacíficas y constructivas en América Latina.

Por otro lado, también conversaron sobre las elecciones generales peruanas que se desarrollarán el 12 de abril, a partir del hecho que España concentra el segundo mayor electorado peruano en el extranjero, después de Estados Unidos.

Sumelzo aseguró la mejor disposición de las autoridades españoles para brindar el apoyo que sea necesario a las agencias consulares peruanas para la exitosa realización de los comicios y expresó la apertura de conformar un mecanismo de diálogo en materia consular y migratoria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que la visita de Sumelzo se inscribe en la activa dinámica de contactos políticos de alto nivel desarrollados en los últimos años, que incluyen visitas oficiales y la realización de mecanismos de consultas políticas.

Por último, las autoridades acordaron la realización de la XI reunión del Mecanismo de Consultas Políticas a finales del presente año en Perú. EFE