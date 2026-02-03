Agencias

Juez belga sanciona prácticas comerciales de Ryanair, pero avala cobro por maleta de mano

Guardar

Bruselas, 3 feb (EFE).- El Tribunal de la Empresa de Bruselas ha condenado a la aerolínea irlandesa Ryanair por varias prácticas ilegales en el proceso de reserva en su página web, como el uso de ofertas engañosas, pero ha avalado que cobre suplementos por el equipaje de mano en cabina y por permitir que un adulto se siente junto a un menor.

La corte belga "confirmó el carácter ilícito de varias prácticas ampliamente utilizadas por la aerolínea y la condenó a modificarlas bajo pena de una multa coercitiva de 5.000 euros por día una vez transcurrido un plazo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia", informó este martes en un comunicado la organización de consumidores Testachats.

El pasado mayo, esa plataforma llevó el caso a la justicia junto con la asociación europea Euroconsumers, acusando a Ryanair de varias presuntas ilegalidades en su proceso de reserva.

En su sentencia, dictada el pasado miércoles, el Tribunal de Empresa de Bruselas da la razón en parte de ellas a Testachats, como las alertas de que "sólo quedan cinco asientos a este precio" con un precio de referencia falso o la costumbre de no mostrar por separado los precios del equipaje facturado para el vuelo de ida y para el de vuelta.

Sin embargo, la jueza no consideró ilegal que Ryanair exija pagar por la maleta de mano embarcada en cabina, una práctica litigada en España y sobre la que existe un debate político en Bruselas en el proceso de actualización de la normativa de derechos de los pasajeros.

"Nuestra lucha continúa, al menos, en el ámbito europeo, sabiendo que están en curso revisiones de gran calado de la normativa sobre los derechos de los pasajeros y que la posición del Parlamento Europeo es favorable a la obligación de incluir un equipaje de mano de 7 kg en el precio del billete, así como a la gratuidad del asiento del acompañante de un menor", declaró el portavoz de Testachats, Jean-Philippe Ducart.

Ryanair no atendió a la solicitud de EFE para valorar la sentencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

China refuerza la seguridad de las puertas de los vehículos y limita las manillas ocultas

Infobae

Dos detenidos tras una persecución a una narcolancha refugiada del temporal en el río Guadalquivir

Agentes del instituto armado desplegaron recursos terrestres, marítimos y aéreos para interceptar una embarcación en la que viajaban dos hombres con antecedentes penales, capturados en el puerto de Bonanza tras intentar eludir el operativo en Isla Mayor

Dos detenidos tras una persecución

La Media Luna Roja Palestina lleva a 56 personas a Rafah a la espera de salir de Gaza

Infobae

Rusia confirma reanudación de ataques contra la infraestructura energética de Ucrania

Infobae

Trump afirma que la remodelación del Kennedy Center costará unos 169 millones de euros y que "no será derribado"

Donald Trump garantizó que el emblemático espacio cultural capitalino cerrará durante dos años por obras integrales y aseguró financiación completa, mientras artistas y políticos cuestionan el cambio de nombre que vincula su figura con John F. Kennedy

Trump afirma que la remodelación