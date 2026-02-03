Juez belga sanciona prácticas comerciales de Ryanair, pero avala cobro por maleta de mano

Bruselas, 3 feb (EFE).- El Tribunal de la Empresa de Bruselas ha condenado a la aerolínea irlandesa Ryanair por varias prácticas ilegales en el proceso de reserva en su página web, como el uso de ofertas engañosas, pero ha avalado que cobre suplementos por el equipaje de mano en cabina y por permitir que un adulto se siente junto a un menor.

La corte belga "confirmó el carácter ilícito de varias prácticas ampliamente utilizadas por la aerolínea y la condenó a modificarlas bajo pena de una multa coercitiva de 5.000 euros por día una vez transcurrido un plazo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia", informó este martes en un comunicado la organización de consumidores Testachats.

El pasado mayo, esa plataforma llevó el caso a la justicia junto con la asociación europea Euroconsumers, acusando a Ryanair de varias presuntas ilegalidades en su proceso de reserva.

En su sentencia, dictada el pasado miércoles, el Tribunal de Empresa de Bruselas da la razón en parte de ellas a Testachats, como las alertas de que "sólo quedan cinco asientos a este precio" con un precio de referencia falso o la costumbre de no mostrar por separado los precios del equipaje facturado para el vuelo de ida y para el de vuelta.

Sin embargo, la jueza no consideró ilegal que Ryanair exija pagar por la maleta de mano embarcada en cabina, una práctica litigada en España y sobre la que existe un debate político en Bruselas en el proceso de actualización de la normativa de derechos de los pasajeros.

"Nuestra lucha continúa, al menos, en el ámbito europeo, sabiendo que están en curso revisiones de gran calado de la normativa sobre los derechos de los pasajeros y que la posición del Parlamento Europeo es favorable a la obligación de incluir un equipaje de mano de 7 kg en el precio del billete, así como a la gratuidad del asiento del acompañante de un menor", declaró el portavoz de Testachats, Jean-Philippe Ducart.

Ryanair no atendió a la solicitud de EFE para valorar la sentencia. EFE