Jonás Trueba: "No podía pretender hacer cine como por ejemplo lo habían hecho mis padres"

París, 3 feb (EFE).- Asegura que solo hace el cine que le sale, con sus amigos y colaboradores habituales, con pocos medios y en el entorno que conoce, pero Jonás Trueba se ha hecho un nombre como autor con sello propio, despegado del peso de su apellido, y afirma que siempre sintió que no le era posible hacer películas como las de sus padres.

"Fui consciente en España de que yo no podía pretender hacer cine como por ejemplo lo habían hecho mis padres, que ya no estábamos en esa época, que yo no tenía esas oportunidades, que las circunstancias han cambiado mucho", afirmó a EFE el cineasta de 44 años, en una entrevista en París con motivo de un ciclo sobre su carrera que impulsan el Centro Pompidou y la cadena de cines MK2.

"No eran lo mismo los años ochenta, los noventa, que cuando yo empiezo a hacer películas, en la crisis del 2008. Yo he intentado adaptarme a mi contexto y creo que el cine que hago es fruto de mi momento, de mi tiempo, de lo que me rodea", completó el realizador madrileño, hijo del oscarizado director español Fernando Trueba ('Belle Époque') y de la productora Cristina Huete.

Bautizado 'Jonás Trueba: Le goût du présent' ('Jonás Trueba: El gusto del presente'), el ciclo que protagoniza en París comenzó el pasado 27 de enero y se extenderá hasta el 10 de febrero, con un repaso completo a toda su cinematografía, incluidos sus primeros cuatro largometrajes, que nunca fueron estrenados en Francia.

Este país se dejó fascinar por su manera de filmar, en particular, a partir de 'La virgen de agosto' (2019), que fue nominada a mejor película extranjera de los premios César de 2020.

Y aprovechando la coyuntura, más allá de las fronteras del ciclo retrospectivo, la distribuidora de Trueba en Francia (Arizona Distribution) ha aprovechado para llevar a las salas francesas 'La reconquista', de 2016.

Es una "osadía" -reflexiona el realizador- atreverse a subir a la cartelera un título de hace diez años, y lo más bonito es que la idea está teniendo muy buena "acogida", tanto entre el público como entre la prensa.

No tiene una explicación sobre por qué su mirada gusta tanto en Francia, un país que además tiene "una tradición con el cine como en ninguna parte del mundo", pero no deja de reconocer parte del mérito a la suerte, ya que antes de 'La virgen de agosto' era "totalmente invisible".

Además, si en España su apellido siempre ha sido un "a priori", o incluso un "prejuicio" hasta cierto punto "comprensible", en Francia siente que eso no sucede tanto y que el público se acerca a sus películas libre de esas expectativas.

"Siento que se aprecia una coherencia en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de trabajar, como con este espíritu un poco más plural", detalla el realizador, que tiende a rodearse de los mismos rostros en todas sus películas, como la actriz Itsaso Arana -su pareja sentimental y artística- o Vito Sanz.

Ellos dos fueron los protagonistas de su último largometraje, la comedia antirromántica 'Volveréis', que además fue seleccionada en la Quincena de Realizadores de 2024, el debut de Trueba en Cannes.

Pero no se considera en ningún caso un gran director "virtuoso" y, para él, hacer películas es un poco una "forma de terapia", porque "siempre te estás un poco poniendo a prueba a ti, a tus amigos".

"Vamos haciendo pequeños retratos de dónde estamos en cada momento", cuenta.

En París, en el marco del ciclo, Trueba está presentando además dos tipos de materiales inéditos.

El primero es un mediometraje encargado exprofeso por el Pompidou para su colección 'Où en êtes-vous ?' ('¿En qué punto estás?'), una iniciativa que el museo parisino (ahora cerrado por reformas) utiliza para espolear a cineastas elegidos a embarcarse en una reflexión sobre su trabajo.

Y el segundo es lo que él ha programado como una 'Película sorpresa' y que es, en realidad, material nuevo que estuvo rodando en otoño pasado y que podría ser su próximo largometraje.

"Me gusta presentarla aquí -dice- porque creo que se va a entender en relación a todas las películas que hemos hecho antes y que venimos presentando. Es decir, que obedece a esa idea de cine posibilista, de que podemos hacer cine con una cámara, con un trípode, con pocos medios, juntándonos unos pocos amigos, escribiendo la película casi juntos sobre la marcha". EFE

