Agencias

Gobierno de Portugal suspenderá el pago de peajes en zonas más afectadas por el temporal Kristin

Guardar

Lisboa, 3 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció este martes que van a suspender el pago de los peajes durante una semana en las zonas más afectadas por el temporal Kristin, que dejó cinco muertos y múltiples destrozos en diferentes puntos del país.

El jefe del Gobierno de centroderecha dio a conocer esta medida en declaraciones a periodistas durante una visita a la localidad de Pombal, en el distrito de Leiria, al norte de Lisboa y una de las regiones más perjudicadas por el paso de la borrasca.

"Estamos ahora mismo finalizando esa decisión, que entrará en vigor en la medianoche del día de hoy, en un periodo de suspensión de peajes que durará hasta la medianoche de dentro de ocho días, para ayudar en las movilizaciones más urgentes y emergentes", explicó Montenegro, que avanzó que esta iniciativa afectará a las autopistas A8, A17, A14 y A19.

Por otro lado, informó que cerca de 115.000 usuarios siguen sin electricidad en Portugal, de los cuales cerca de 93.000 son consumidores finales y unos 10.000 pertenecen al sector industrial.

Asimismo, todavía hay carreteras e infraestructuras ferroviarias afectadas, mientras que "todo el tejido empresarial" tiene "varias incidencias", con daños en sus infraestructuras, sus paneles solares o en las materias primas, ejemplificó.

Para afrontar los daños del temporal Kristin, el Gobierno de Portugal informó el domingo de que mantendrá la situación de calamidad en el país hasta el 8 de febrero y anunció apoyos económicos con un valor global de 2.500 millones de euros.

Entre las diferentes medidas anunciadas, se incluyen ayudas a la reconstrucción de viviendas, apoyos económicos directos, la aplicación de un régimen de exención de cotizaciones a la seguridad social para las empresas afectadas durante los próximos seis meses y una moratoria de 30 días para los préstamos a las empresas y los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas propias y permanentes.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ya ha emitido una alerta ante la llegada del siguiente temporal, Leonardo, que se espera que a partir de este martes provoque aguaceros, nieve y fuerte oleaje marítimo y vientos en diferentes puntos del territorio.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Siemens Energy invertirá 848 millones en Estados Unidos y creará 1.500 empleos de alta cualificación

La compañía alemana destinará una suma millonaria a ampliar su infraestructura en varios estados, impulsando la fabricación avanzada y la innovación tecnológica, según directivos y funcionarios estadounidenses que destacaron la importancia estratégica de este impulso industrial

Siemens Energy invertirá 848 millones

El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Nacional para celebrar el bicentenario del fallecimiento de Goya en 2028

El Consejo de Ministros da luz verde a un órgano que organizará actos y actividades especiales para homenajear la figura de Francisco de Goya en el bicentenario de su muerte, atendiendo así una antigua demanda aragonesa

El Gobierno aprueba la creación

Podemos cree que prohibir las redes a menores de 16 años es "extraordinariamente delicado" y espera conocer detalles

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, sostiene que la posible restricción de plataformas digitales para menores es una cuestión sensible y afirma que el partido fijará posición definitiva solo tras examinar en profundidad la propuesta del Ejecutivo

Podemos cree que prohibir las

Adrian Newey: "El AMR26 en Melbourne va a ser muy diferente al que se vio en el 'shakedown' de Barcelona"

El responsable técnico de la escudería británica anunció que la próxima versión del monoplaza verde mostrará innovaciones significativas respecto al prototipo visto en España, tras meses marcados por desafíos logísticos y avances en colaboración entre sus ingenieros

Adrian Newey: "El AMR26 en

Un estudio logra captar cómo las células preparan y liberan vesículas con sustancias esenciales

Imágenes sin precedentes muestran el ensamblaje y desmantelamiento de un anillo proteico clave para el transporte celular, hallazgo que podría aportar nuevas pistas sobre el funcionamiento de patologías humanas asociadas a fallos en este proceso

Un estudio logra captar cómo