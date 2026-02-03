El grupo de k-pop HUNTR/X elige los BAFTA para su primera actuación en vivo fuera de EEUU

Londres, 3 feb (EFE).- Las estrellas del grupo de k-pop HUNTR/X, de la película 'Las guerreras K-pop' ('K-Pop Demon Hunters'), actuarán en la gala de los premios BAFTA el próximo 22 de febrero en la que será su primera actuación en vivo fuera de los Estados Unidos, anunció la organización este martes.

Las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), que ponen las voces a la 'girlband' ficticia, interpretarán sobre el escenario del Royal Festival Hall de Londres su exitoso tema 'Golden', parte de la banda sonora de la película, que recientemente ha ganado un Globo de Oro a mejor canción original y el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales, además de tener dos nominaciones a los Óscar.

Lo curioso, sin embargo, es que la cinta de Maggie Kang y Chris Appelhans no opta a ninguna máscara dorada, puesto que la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) consideró que no era elegible, al haberse estrenado únicamente en la plataforma Netflix y no haber pasado por salas de cine en el Reino Unido.

A la hora de publicarse las nominaciones, muchos echaron en falta la presencia de 'Las guerreras del K-Pop' en categorías como mejor película de animación o en mejor canción original por 'Golden', así que la actuación podría interpretarse como una especie de premio de consolación por parte de la Academia.

La directora ejecutiva de Premios y Contenido de BAFTA, Emma Baehr, indicó en un comunicado que desde la organización están "encantados" de contar con las artistas detrás de HUNTR/X en la ceremonia de la 79 edición de los premios y aseguró que está deseando desplegar la alfombra roja para recibir a un "trío tan icónico".

Por su parte, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami dijeron que actuar en los premios BAFTA es un "momento dorado" que sus 'yos' más jóvenes nunca hubieran imaginado: "Estamos muy orgullosas de representar 'Las guerreras K-Pop' de Netflix y difundir el mensaje positivo de la película a los seguidores de todo del mundo".

Desde su estreno en junio de 2025, 'Las guerreras K-Pop' se ha convertido en la película más popular de la historia de Netflix, con más de 500 millones de visualizaciones.

Por su parte, 'Golden', el tema principal de la película, llegó a ser la canción más reproducida en 'streaming' en todo el mundo el año pasado durante ocho semanas, posicionando a HUNTR/X como el primer grupo femenino de k-pop en alcanzar el número uno en las listas Billboard Hot 100. EFE